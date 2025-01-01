На юге США пикап въехал в толпу на Новый год, 10 погибших

В центре Нового Орлеана мужчина намеренно сбил людей, праздновавших Новый год. Как минимум 10 человек погибли, 35 ранены. Злоумышленник убит.

В центре Нового Орлеана на юге США мужчина намеренно въехал на автомобиле в толпу людей в ночь на среду, 1 января. Как минимум 10 человек погибли, 35 ранены, сообщает Reuters со ссылкой на правоохранителей.

Начальник полиции Энн Киркпатрик заявила, что водитель намеренно протаранил толпу. "Этот человек пытался сбить как можно больше людей, - сказала она. - Он был одержим идеей устроить бойню и нанести ущерб, что он и сделал". По ее словам, злоумышленник стрелял в полицейских и ранил двоих из них. Телеканал CNN сообщает со ссылкой на полицию, что устроивший нападение убит.

Атака на Новый год

Трагедия произошла около 03.15 утра в историческом Французском квартале в центре Нового Орлеана. Там находится много музыкальных баров, популярных у туристов. Мужчина наехал на людей, отмечавших Новый год на улице возле заведений.

Свидетели рассказали телеканалу CBS, что водитель на высокой скорости врезался в толпу на улице Бурбон-стрит, после чего начал стрелять из салона автомобиля. Полиция открыла ответный огонь. Судя по кадрам с места происшествия, преступник управлял белым пикапом Ford.

Агент ФБР Алетеа Дункан добавила, что на месте происшествия обнаружены предметы, похожие на самодельные взрывные устройства. Их проверяют и устанавливают, связаны ли они с атакой.

Мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл назвала инцидент "террористической атакой". Однако в ФБР заявили, что "это не террористический акт". Расследование продолжается.