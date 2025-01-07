  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПреступностьГермания

На юге Германии мужчина захватил человека в банке

Ольга Лебедева
7 января 2025 г.

В филиале банка в Римбахе неизвестный в течение нескольких часов удерживал человека, после чего был задержан. О деталях инцидента не сообщается.

https://p.dw.com/p/4othH
Служащие спецназа полиции ФРГ
Спецназ полиции ФРГ (фото из архива)Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

В городе Римбах на юге немецкой федеральной земли Гессен мужчина захватил человека в филиале банка и удерживал его против его воли в течение нескольких часов. После этого правоохранителям удалось задержать злоумышленника, пострадавший освобожден, сообщило управление полиции Южного Гессена в соцсети X во вторник, 7 января. 

Полицейская операция завершена

Полицейская операция в Римбахе завершена, говорится в заявлении. О деталях инцидента и личности задержанного представитель полиции не сообщил. В частности, не указывается, был ли злоумышленник вооружен и намеревался ли похитить в банке деньги. На сайте банка Volksbank отмечается, что филиал в Римбахе по вторникам закрыт для посетителей, пишет агентство dpa.

Неизвестный зашел в здание банка около 8.00 по местному времени (10.00 мск) и силой захватил человека. Для его освобождения был задействован полицейский спецназ, территория вокруг банка была оцеплена.

При этом полиция не называет инцидент захватом заложников, отмечает dpa. О захвате заложников идет речь, когда преступники выдвигают требования или пытаются на чем-либо настоять, удерживая других людей в своей власти.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Кто взрывает банкоматы? Германию захлестнула волна дерзких ограблений. Европа в фокусе (20.04.2023)

Кто взрывает банкоматы? Германию захлестнула волна дерзких ограблений. Европа в фокусе (20.04.2023)

В Германии огромный резонанс вызывают дерзкие банковские ограбления. Злоумышленники уже не пытаются взломать банкоматы. Они взрывают их с помощью самодельных бомб и быстро скрываются с добычей. Ограбления эти совершаются, как правило, ночью. В 2022 году преступники организовали сотни подобных нападений и украли миллионы евро.
Политика27 апреля 2023 г.24:01 мин.
Рождественский рынок в Магдебурге после нападения, 21 декабря 2024 года

В Германии усилили меры безопасности на рождественских ярмарках

В Германии усилили меры безопасности на рождественских ярмарках

В Берлине, Саксонии, Гессене, Тюрингии и Баден-Вюртемберге заявили, что усилят присутствие полиции на рождественских ярмарках. Одновременно власти призывают "не паниковать" и не видят дополнительных угроз.
Политика21 декабря 2024 г.
Полиция в Дюссельдорфе

Бундесрат не поддержал расширения полномочий органов безопасности ФРГ

Бундесрат не поддержал расширения полномочий органов безопасности ФРГ

Предложенный правительством Германии пакет мер в сфере безопасности предполагает ужесточение законодательства об убежище и оружии. Расширение полномочий органов безопасности ФРГ не нашло поддержки в бундесрате.
Политика18 октября 2024 г.
Показать еще