На юге Германии мужчина захватил человека в банке

В филиале банка в Римбахе неизвестный в течение нескольких часов удерживал человека, после чего был задержан. О деталях инцидента не сообщается.

В городе Римбах на юге немецкой федеральной земли Гессен мужчина захватил человека в филиале банка и удерживал его против его воли в течение нескольких часов. После этого правоохранителям удалось задержать злоумышленника, пострадавший освобожден, сообщило управление полиции Южного Гессена в соцсети X во вторник, 7 января.

Полицейская операция завершена

Полицейская операция в Римбахе завершена, говорится в заявлении. О деталях инцидента и личности задержанного представитель полиции не сообщил. В частности, не указывается, был ли злоумышленник вооружен и намеревался ли похитить в банке деньги. На сайте банка Volksbank отмечается, что филиал в Римбахе по вторникам закрыт для посетителей, пишет агентство dpa.

Неизвестный зашел в здание банка около 8.00 по местному времени (10.00 мск) и силой захватил человека. Для его освобождения был задействован полицейский спецназ, территория вокруг банка была оцеплена.

При этом полиция не называет инцидент захватом заложников, отмечает dpa. О захвате заложников идет речь, когда преступники выдвигают требования или пытаются на чем-либо настоять, удерживая других людей в своей власти.