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На юге Германии мужчина угнал экскаватор и ранил полицейских

Олег Соколенко
31 декабря 2024 г.

В федеральной земле Баден-Вюртемберг 38-летний мужчина угнал экскаватор со стройплощадки и повредил несколько автомобилей, ранив троих полицейских. Угонщика удалось остановить лишь застрелив. Ведется расследование.

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Патрульная полиция ФРГ (фото из архива)
Патрульная полиция ФРГ (фото из архива)Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Во вторник, 31 декабря, около 13.30 по местному времени в городе Грюнсфельд в федеральной земле Баден-Вюртемберг 38-летний немец угнал экскаватор со строительной площадки. За рулем этого транспортного средства угонщик нанес повреждения зданию строительной фирмы и нескольким машинам, после чего поехал по дороге в сторону соседнего города Таубербишофсхайм, говорится в пресс-релизе полиции.

По дороге мужчина экскаватором повредил несколько частных автомобилей, легкие ранения получили трое полицейских. Патрульные машины следовали за угонщиком, но не пытались его остановить, сообщили агентству dpa в полиции.

Полиция была вынуждена применить огнестрельное оружие 

Въехав в Таубербишофсхайм, мужчина свернул на территорию автосервиса, где начал "наносить экскаватором значительный ущерб имуществу", говорится в пресс-релизе. Его удалось остановить около 14.22 применив огнестрельное оружие. Мужчина скончался на месте, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия.

Сообщается, что одна из раненых полицейских обратилась в больницу, где ей оказали необходимую помощь и отпустили.

О возможных причинах поведения угонщика экскаватора не сообщается. Объем нанесенного им ущерба оценивается. Ведется расследование.

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