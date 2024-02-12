На юге ФРГ массово отменены поезда из-за акта вандализма

Инфраструктура железных дорог повреждена между Мангеймом и Лампертхаймом. По данным СМИ, похищен кабель из цветных металлов. Ряд высокоскоростных и пригородных поездов отменены.

Вандализм на объектах железнодорожной инфраструктуры Германии вновь привел к массовой отмене движения поездов в южных регионах страны. В частности, отменены высокоскоростные поезда из Берлина в Штутгарт, проходящие через Франкфурт-на Майне и Мангейм, а также идущие через эти города некоторые высокоскоростные поезда из Северного Рейна - Вестфалии в Мюнхен и Штутгарт, сообщил железнодорожный концерн Deutsche Bahn в понедельник, 12 февраля.

Кроме того, приостановлено движение поездов местного сообщения между населенными пунктами Лампертхайм и Библис в земле Гессен. Ожидается, что перебои продлятся до конца дня.

Повреждение железнодорожной инфраструктуры было зафиксировано на участке между Мангеймом и Лампертхаймом. Представительница Deutsche Bahn не привела подробности. По данным германских СМИ, речь идет о краже кабеля из цветных металлов.

Железные дороги ФРГ страдают от воровства цветных металлов

Подобные инциденты уже не раз приводили к сбоям в движении поездов в стране. Так, в конце 2023 года похищение медного кабеля вызвало отмены и задержки в железнодорожном расписании, продлившиеся несколько дней. За девять месяцев 2023-го подобные кражи сказались на движении 2644 поездов, что в итоге вылилось в суммарные опоздания на более чем 700 часов, подсчитало деловое издание Handelsblatt.

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