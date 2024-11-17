У резиденции Нетаньяху в Кейсарии упали сигнальные ракеты

В момент инцидента Биньямина Нетаньяху и его семьи в доме не было. В октябре "Хезболлах" атаковала резиденцию премьер-министра Израиля с помощью дрона.

Вечером в субботу, 16 ноября, на территории перед частной резиденцией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии упали две сигнальные ракеты. В момент инцидента Нетаньяху и его семьи в доме не было, сообщает агентство AFP. В совместном заявлении полиции Израиля и службы внутренней безопасности "Шин-Бет" происшествие назвали "опасной эскалацией".

19 октября на частный дом Биньямина Нетаньяху в Кейсарии уже была совершена атака с использованием дрона, тогда премьер-министр и его семья также отсутствовали дома. Тогда Нетаньяху охарактеризовал произошедшее как попытку покушения, обвинив в нем Иран и его союзников. Позже ответственность за нападение взяло на себя поддерживаемое Тегераном ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах".

Ракетный удар по Хайфе

Также в субботу с территории Ливана были выпущены около 10 ракет по израильскому городу Хайфа. Одна из них попала в здание синагоги. По предварительным данным, в результате атаки на синагогу пострадали два человека. Еще пять человек, по данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), получили легкие травмы, когда бежали в укрытия из-за ракетной тревоги.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана.