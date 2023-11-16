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На территории воинской части под Волгоградом произошел пожар

Даниил Сотников
16 ноября 2023 г.

Сильный пожар на складе воинской части начался поздней ночью, местные жители утверждают, что перед этим слышали звук БПЛА.

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Российские пожарные за работой
Российские пожарные за работой (фото из архива)Фото: Russian Emergencies Ministry in the Republic of Dagestan/REUTERS

На территории воинской части вблизи поселка Котлубань Волгоградской области в ночь на четверг, 16 ноября, произошел крупный пожар, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"На территории одной из воинских частей около поселка Котлубань произошло возгорание. Пожар был оперативно локализован и потушен силами противопожарной службы региона, МЧС и минобороны. Пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. Обстоятельства возгорания выясняются", - написал Бочаров. Других подробностей о причинах возгорания власти региона не привели.

Telegram-каналы пишут о звуках БПЛА перед пожаром

По данным издания "Волгоград онлайн", сильный пожар охватил, в том числе склад с боеприпасами. Местные жители рассказали о громких звуках взрывов во время пожара - вероятно, это были боеприпасы.

Telegram-каналы Astra и Baza написали со ссылкой на неназванный источник, что пожар на территории части начался из-за атаки беспилотника и что незадолго до возгорания жители слышали звук, похожий на пролетающий дрон. Официальной информации об атаке беспилотника не было.

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