Провластный Telegram-канал выложил видеопризыв Тихановской прекратить насилие

Провластный белорусский Telegram-канал "Желтые сливы" во вторник, 11 августа, опубликовал видеобращение экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. На нем она, не глядя в камеру, зачитывает с листа призыв к своим сторонникам прекратить акции протеста.

"Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", - сказала Тихановская.

Когда именно и где было сделано это обращение, не ясно.

Тихановская покинула Беларусь

Утром 11 августа стало известно, что Светлана Тихановская уехала в Литву. В видео, опубликованном на YouTube, Тихановская заявила, что самостоятельно решила покинуть страну. Она призвала белорусов беречь себя. "Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит", - сказала экс-кандидат.

Несколькими часами ранее ее доверенное лицо Ольга Ковалькова сообщила изданию Tut.by, что Тихановская была вывезена из страны властями. По ее словам, это позволило освободить главу штаба Тихановской Марию Мороз, задержанную 8 августа. "У Светланы не было выбора. Они уехали вместе с Марией Мороз, однако в заложниках остается часть команды", - сказала Ковалькова.

После выборов президента Беларуси, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Тихановская - 10,9%, в стране не прекращаются массовые протесты.

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