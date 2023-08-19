На станции "Луна-25" произошла нештатная ситуация

По данным Роскосмоса, нештатная ситуация произошла после получения импульса для перехода межпланетной станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту.

На борту автоматической межпланетной станции "Луна-25" после получения импульса для ее перехода на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация, которая "не позволила выполнить маневр с заданными параметрами". Об этом в субботу, 19 августа, сообщили в российской госкорпорации Роскосмос.

"В настоящее время специалистами группы управления ведется анализ ситуации", - добавили в агентстве.

Дальнейших подробностей приведено не было.

Посадка "Луны-25" на спутник Земли запланирована на 21 августа. Удастся ли соблюсти этот график, пока неясно, указали в Роскосмосе.

Был зафиксирован "удар микрометеорита"

Ранее в корпорации сообщили, что один из приборов, предназначенных для регистрации микрочастиц, левитирующих у поверхности Луны и определения параметров окружающей плазмы, зарегистрировал "удар микрометеорита". Скорее всего, этот микрометеорит принадлежит метеорному потоку Персеиды, который космическому аппарату "удалось успешно пересечь во время перелета к Луне", - добавили в Роскосмосе.

Первая за почти 50 лет российская лунная станция

С космодрома Восточный 11 августа состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с первой за почти 50 лет российской лунной станцией "Луна-25".

Местом приземления был выбран район в южной полярной области Луны, где обнаружены признаки водяного льда.

Предыдущая миссия "Луна-24" была отправлена в 1976 году и доставила на землю 170 г лунного грунта. Это первая экспедиция на лунный полюс, все советские лунные станции садились в экваториальной зоне.

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