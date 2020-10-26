На солнечной стороне Луны впервые обнаружены следы воды

На обращенной к Земле поверхности Луны впервые подтверждено наличие воды. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщили на пресс-конференции представители американского аэрокосмического агентства NASA. Открытие было сделано в ходе исследований, проводившихся на стратосферной германо-американской обсерватории SOFIA, которая размещается на борту самолета Boeing 747.
"Мы впервые можем подтвердить наличие воды на солнечной стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA, - сообщил в своем Twitter глава агентства Джим Брайденстайн. - Мы пока не знаем, сможем ли мы использовать ее в качестве ресурса. Поиск воды на Луне имеет ключевое значение для наших исследовательских планов в рамках программы Artemis".
Молекулы воды обнаружены в южном полушарии Луны в кратере Клавий, который виден с Земли. Согласно полученным данным, в кубическом метре почвы в этом кратере содержится 0,3 литра воды. Ранее считалось, что вода на Луне может находиться в кратерах на ее обратной стороне, не подверженной воздействию Солнца. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
В рамках программы NASA Artemis ("Артемида") в 2024 году планируется возвращение американских астронавтов на Луну и проведение исследований в районе ее Южного полюса, где должны находиться запасы воды в виде льда. Как указывает NASA, являясь источником воды, воздуха и топлива, они станут ключевым ресурсом для длительных лунных миссий, а также смогут обеспечивать исследования дальнего космического пространства.
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"Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века
103 минуты
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"Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века
В десятках стран мира
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Почему "кровавая Луна"?
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Не всем повезло с погодой
Самой большой неудачей в этот вечер могла стать непогода. Например, в Германии не повезло многим жителям таких федеральных земель, как Бранденбург, Саксония-Анхальт, Саксония и Тюрингия. Они увидели на вечернем небе лишь облака и тучи вместо лунного затмения. Облачно было и в Тель-Авиве (на фото), хотя Луну все же можно было разглядеть.
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В центре Берлина
Над столицей Германии тоже было местами облачно. Но в самом центре Берлина покрасневший спутник Земли был отчетливо виден над Бранденбургскими воротами.
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Над Хофкирхе в Дрездене
В Дрездене полюбоваться лунным затмением можно было, например, с такого ракурса. На фото - одна из статуй итальянского скульптора Лоренцо Матиелли на крыше известной церкви Хофкирхе.
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Над Замком Гогенцоллерн
А вот так этой ночью багряно-красный диск висел над замком Гогенцоллерн в Хехингене на юге Германии. Этот замок считается родовым гнездом одноименной швабской династии, ее представители в XV-XVI веках стали правителями Бранденбурга и Пруссии, а в 1871 году заняли трон германских кайзеров.
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"Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века
Через 105 лет
Следующего столь продолжительного затмения Луны придется ждать очень долго. Оно произойдет лишь через 105 лет - в 2123 году. Тогда это космическое явление продлится около 106 минут.
Автор: Илья Коваль