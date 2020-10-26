На солнечной стороне Луны впервые обнаружены следы воды

На обращенной к Земле поверхности Луны впервые подтверждено наличие воды. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщили на пресс-конференции представители американского аэрокосмического агентства NASA. Открытие было сделано в ходе исследований, проводившихся на стратосферной германо-американской обсерватории SOFIA, которая размещается на борту самолета Boeing 747.

"Мы впервые можем подтвердить наличие воды на солнечной стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA, - сообщил в своем Twitter глава агентства Джим Брайденстайн. - Мы пока не знаем, сможем ли мы использовать ее в качестве ресурса. Поиск воды на Луне имеет ключевое значение для наших исследовательских планов в рамках программы Artemis".

Молекулы воды обнаружены в южном полушарии Луны в кратере Клавий, который виден с Земли. Согласно полученным данным, в кубическом метре почвы в этом кратере содержится 0,3 литра воды. Ранее считалось, что вода на Луне может находиться в кратерах на ее обратной стороне, не подверженной воздействию Солнца. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В рамках программы NASA Artemis ("Артемида") в 2024 году планируется возвращение американских астронавтов на Луну и проведение исследований в районе ее Южного полюса, где должны находиться запасы воды в виде льда. Как указывает NASA, являясь источником воды, воздуха и топлива, они станут ключевым ресурсом для длительных лунных миссий, а также смогут обеспечивать исследования дальнего космического пространства.

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