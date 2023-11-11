Наводнения на севере Франции: нарушена подача света и воды

Сотни домов в Па-де-Кале остались без электричества, для тысяч человек ограничено водоснабжение, свидетельствуют данные префектуры департамента.

В департаменте Па-де-Кале на севере Франции в субботу, 11 ноября, сохраняется максимальный уровень погодной опасности из-за наводнений. Как сообщил телеканал BFM-TV со ссылкой на данные префектуры департамента, около 7200 человек испытывают проблемы с подачей питьевой воды.

Водоснабжение нарушено, в частности, в коммунах Самер и Дудовиль. Кроме того, из-за непогоды 550 домов остались без электричества, в том числе 350 в Булонне и 200 в Одомаруа.

По данным префектуры, к полудню наводнениями по-прежнему были затронуты 247 коммун, или четверть всех коммун департамента.

В 200 коммунах на севере Франции закрыты школы

На фоне затяжных проливных дождей национальная метеорологическая служба Meteo France 9 ноября объявила наивысший, "красный", уровень погодной опасности в Па-де-Кале. В 200 наиболее пострадавших коммунах департамента до конца недели были закрыты школы и детские сады. Для оказания помощи населению в регион были направлены дополнительные пожарные.

По прогнозам синоптиков, в эти выходные наступит небольшое затишье, но дожди могут возобновиться со следующей недели.

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