На сбитом в Судане грузовом самолете были россияне

По данным посольства РФ, на западе Судана сбили грузовой самолет с россиянами на борту. Ответственность взяли представители военизированных Сил быстрого реагирования, пишет dpa.

На западе Судана сбили грузовой самолет в состав экипажа которого, по версии представителей военизированных Сил быстрого реагирования (СБР), входили российские граждане. Об этом в понедельник, 21 октября, со ссылкой на СБР сообщило в Telegram посольство РФ в Судане.

"Посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента", - указали в диппредставительстве.

"Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре", - добавили там.

Mash: Сбит военно-транспортный Ил-76

По данным канала Mash, один из погибших - главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Виктор Гранов, ранее учредивший закрытое акционерное общество "Авиакомпания "Пилот".

Как утверждает Mash, второй россиянин - уроженец города Туймазы в Башкирии, 33-летний авиаинженер Антон С. Его паспорт якобы нашли на месте крушения в Северном Дарфуре.

Официально эта информация пока не подтверждена.

По данным Mash, полет выполнял тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76. Россияне летели чинить самолет ОАЭ с военной помощью, который в начале октября неудачно приземлился, повредил шасси и двигатели; на борту Ил-76 были запасные части и инструменты для ремонтных работ, пишет Mash.

Ответственность за сбитие машины взяли на себя представители СБР, уточнило dpa.

Бои в Судане

Бои между армией Судана, которой руководит де-факто глава государства Абдель Фаттах аль-Бурхан, и военизированным формированием Сил быстрого реагирования продолжаются с 15 апреля 2023 года. Ни одна из сторон пока не смогла одержать верх и полностью захватить власть. Периодически стороны договариваются о прекращении огня.

По данным ООН, свыше 250 000 человек бежали из страны и более 840 000 стали внутренне перемещенными лицами. Жертвами вооруженных столкновений стали сотни мирных жителей, ранены тысячи.