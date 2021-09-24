На Сардинии задержан бывший глава Каталонии Пучдемон

Бывший глава администрации Каталонии Карлес Пучдемон был задержан итальянскими властями по прибытии на Сардинию. Об этом в ночь на пятницу, 24 сентября, сообщил в своем Twitter его адвокат Гонсало Бойе. Задержание произошло на основании международного ордера, выписанного испанскими властями. Гонсало Бойе пишет о том, что, по его мнению, действие этого ордера было приостановлено Судом Европейского Союза.

По данным СМИ, Пучдемон прибыл на Сардинию, чтобы принять участие в фольклорном празднике каталонской культуры "Адифолк". В пятницу он должен предстать перед апелляционным судом города Сассари, который примет решение о его освобождении или экстрадиции в Испанию.

В июле Суд ЕС в Люксембурге отказал в восстановлении депутатской неприкосновенности Пучдемону и двум его соратникам, выступающим за независимость Каталонии от Испании. Арест Пучдемона, а также экс-представителей каталонской администрации Антони Комина и Клары Понсати в странах, в которых они находятся, и выдача их испанским властям "представляются гипотетическими", говорилось в пресс-релизе суда.

Испания добивается экстрадиции Пучдемона и его соратников

В 2019 году все трое были избраны в парламент ЕС. Однако они не смогли приступить к исполнению своих обязанностей, поскольку этому препятствовала Испания. Мадрид не первый год добивается экстрадиции Пучдемона и его соратников. Однако из-за парламентского иммунитета власти Бельгии (куда бежали Пучдемон и Комин) и Шотландии (куда отправилась Понсати) не могли дать ход запросам испанской стороны.

Пучдемон, Комин и Понсати покинули Испанию, чтобы избежать судебного преследования после неудавшейся в 2017 году попытки объявить о независимости Каталонии от Мадрида. В октябре 2019 года Верховный суд Испании во второй раз выдал международный ордер на арест экс-главы администрации Каталонии. Основанием для этого стали обвинения в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств.

В июне 2021 года Мадрид помиловал девять каталонских политиков, осужденных за предпринятую в октябре 2017 года попытку провозгласить суверенитет этой северо-восточной области Испании.

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