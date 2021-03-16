На саммите ЕС назвали конкретные социальные цели на десятилетие

До конца текущего десятилетия в странах Европейского Союза необходимо достичь уровня занятости не менее чем 78 процентов. Такова одна из целей в решении социальных вопросов до 2030 года, представленная на первом дне саммита ЕС в Порту в пятницу, 7 мая. Кроме того, ежегодно не менее 60 процентов взрослого населения Евросоюза должны проходить курсы повышения квалификации. А число людей, которым угрожает бедность и социальная изоляция, следует уменьшить на 15 млн человек.
Столь масштабное единое мнение государств, а также профсоюзов и компаний беспрецедентно, заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта. В свою очередь министр труда и социальных дел Германии Хубертус Хайль (Hubertus Heil) подчеркнул, что "социальная Европа" в настоящее время важнее, чем когда-либо.
750 млрд евро на восстановление экономики
В условиях цифровизации и перехода к зеленой экономике речь идет о создании хороших и перспективных рабочих мест и необходимых квалификаций, указала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Достижению этих целей поспособствует фонд восстановления экономики в 750 млрд евро, отметила она. Глава Еврокомиссии особо выделила необходимость быстро реализовать эту программу. Еврокомиссия может уже в июне начать привлекать кредиты на рынке капитала для финансирования этого фонда, если страны ЕС в мае ратифицируют соответствующий закон, добавила фон дер Ляйен.
Восстановление внутреннего рынка и возвращение свободы передвижения придадут экономике необходимый импульс, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Он выразил уверенность в скорой победе над инфекцией.
Отмена патентов на вакцины и внешняя политика
Участники двухдневного саммита обсудят борьбу с пандемией COVID-19 и вопрос отмены патентов на вакцины, по которому у стран ЕС нет единой позиции. Речь на встрече пойдет и о внешней политике, в том числе отношениях с Россией.
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Автор: Ксения Сафронова