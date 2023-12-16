На рынке в Москве произошла стычка мигрантов с полицейскими

В результате локального конфликта сотрудниками полиции задержаны более 80 иностранцев, сообщает управление МВД России по Москве. Полиция стреляла в воздух. Поврежден служебный автомобиль.

После стычки с сотрудниками полиции на рынке "Садовод" на улице Верхние поля на юго-востоке Москвы задержаны 82 иностранных гражданина. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщают российские СМИ со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел накануне вечером. Источником конфликта, по данным МВД, послужила попытка местного участкового проверить документы у 21-летнего уроженца Таджикистана на автомобиле. Тот, не подчинившись требованиям, попытался скрыться, протащив сотрудника российской полиции несколько метров, а затем вышел из машины и несколько раз ударил полицейского.

Протоколы о хулиганстве и нарушении миграционного законодательства

Вскоре на место происшествия подошли несколько десятков "агрессивно настроенных граждан", которые вступили в стычку с полицейскими, указали в МВД. Стражи порядка несколько раз выстрелили в воздух, после чего начали задержания. На задержанных составлены протоколы о мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства. В отношении водителя автомобиля возбуждены дела по статьям о применении насилия.

Полиции удалось задержать зачинщика, после чего у него начался эпилептический припадок. "Полицейские оказали мужчине доврачебную помощь и вызвали бригаду врачей, которая доставила гражданина в медицинское учреждение, утверждают в МВД РФ. После оказания помощи мужчину отпустили в сопровождении правоохранителей, добавили в ведомстве. Один из участников конфликта повредил служебный автомобиль, указали в столичном управлении МВД.

Двумя неделями ранее на рынке "Садовод" был пожар

На вещевом рынке "Садовод" 1 декабря загорелись товары в трехуровневых контейнерах, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. На рынке проводилась эвакуация. Быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка и плотная застройка, отмечалось в отчете ведомства.

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