  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
КультураГлобальные темы

Исчез художник - эксперты в шоке

Штефан Деге | Марина Борисова
25 ноября 2024 г.

На рынке искусства - сенсация. Sotheby's продал картину, созданную ИИ, почти за миллион евро. Искусствоведы не скрывают своего удивления. Но кому принадлежат права на это произведение? Где художник?

https://p.dw.com/p/4nLQl
Андроид-художник Ai-Da
Андроид-художник Ai-DaФото: Sotheby‘s

Портрет мужчины заполняет половину полотна, на другой половине - его увеличенный глаз. Цветовая палитра - довольно мрачная: доминируют серые, черные и коричневые оттенки. Эта картина высотой 2,2 метра - портрет британского математика Алана Тьюринга (1912-1954).

Но сенсация в том, что впервые на аукционе Sotheby's в Лондоне была выставлена картина, нарисованная роботом - искусственным интеллектом. Когда этот лот был продан, окончательная цена превзошла все ожидания. Почти миллион евро заплатил покупатель за потрет, нарисованный ИИ. Прогнозы экспертов аукционного дома Sotheby's не превышали и одной пятой этой впечатляющей суммы.

Андроид-художник Ai-Da рисует портреты известных людей

Осторожность экспертов в прогнозах явно не оправдалась, однако, о чем говорит эта сенсационная продажа? Стоят ли вообще таких денег картины, нарисованные не художником, а искусственным интеллектом? И можно ли говорить об искусстве как таковом, когда речь заходит о таких картинах? Дискуссии на тему роли искусственного интеллекта для музыкальной и киноиндустрии вызывают горячие споры.

Аукцион в Лондоне удивил и Хенрика Ханштайна (Henrik Hanstein), главу аукционного дома Lempertz в Кельне. "Такого я даже предположить не мог ", - признался он в интервью DW. Ханштайн считает, что признание картин искусственного интеллекта произведением искусства остается спорным. "ИИ-искусство создается машинами, которые используют данные других произведений искусства. У меня здесь много вопросов ", - говорит эксперт.

Картина "AI God" была создана рукой робота. "Автор" произведения - андроид-художник Ai-Da. Почему именно портрет Алана Тьюринга? Потому что он считается отцом компьютерных технологий. Сам андроид Ai-Da носит имя другого британского математика Ады Лавлейса (1815-1852). Андроид был разработан в 2019 году в Оксфордском университете.

Андроид-художник Ai-Da
Андроид-художник Ai-Da создан в 2019 годуФото: Sotheby‘s

Ai-Da - автор целого ряда портретов, среди них - изображение королевы Елизаветы II (1926-2022). Для портрета Тьюринга было создано сначала несколько рисунков, которые потом слились в одну картину. В чем же сенсация? "AI God" - первая картина андроида, проданная на аукционе Sotheby‘s. А рекордная цена ознаменовала "момент в истории современного искусства " и отражает "растущее переплетение искусственного интеллекта (ИИ) и мирового рынка искусства". Эксперт Ханштайн смотрит на эту тенденцию скорее скептически: "О семизначной сумме, конечно, узнает весь мир, - говорит он, - но не стоит ее переоценивать, это может быть просто случайностью".

Кто же художник? Искусственный интеллект на рынке искусства

При этом немецкий эксперт сильно сомневается в том, что музеи будут выставлять ИИ-произведения. "Нельзя забывать, что художники всегда использовали новейшие возможности и техники, - подчеркивает глава аукционного дома. - Искусство может опережать свое время". Он приводит пример с NFT (Non-Fungible Token, "невзаимозаменяемый токен", вид криптографических токенов): сначала вокруг этого рынка возник большой ажиотаж, но вскоре он обрушился - и коллекции NFT не имели больше никакой стоимости.

Ханштайн - не против экспериментов на рынке художественных объектов, но призывает к осторожности: "Рынок искусства настроен критически. Коллекционеры и кураторы очень быстро распознают качество". Для него гораздо более важным является вопрос о правах. Кому в итоге принадлежит картина, нарисованная ИИ? Роботу, разработчику или художнику, чьи идеи и работы были использованы для создания нового произведения? "Кто на самом деле является художником?", - задается вопросом Ханштайн.

Также на данный момент остается неясным, кто выиграет от повышения стоимости произведения. В странах Евросоюза, в отличие, например, от США, так называемое право перепродажи действует уже около 20 лет. Оно гарантирует художнику долю от выручки, если его работа будет продана следующему владельцу. Но как быть с произведением ИИ, художественный автор которого не определен? "Вероятно, это будет решать уже правосудие", - говорит Ханштайн. Однако, по его мнению, искусственный интеллект не совершит революции ни в нашей концепции искусства, ни на арт-рынке.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Маяк "Красный песок"

Немецкие памятники инженерно-архитектурного искусства

Немецкие памятники инженерно-архитектурного искусства

Программа Исторические памятники инженерно-архитектурного искусства Германии была инициирована в 2007 году. В списке уже значится три десятка объектов. Среди них - маяк "Красный песок" 1885 года около Вангероге.
Туризм28 сентября 2023 г.22 фото
Герхард Рихтер на фоне одной из своих картин из цикла "Биркенау" (архивная фотография 2017 года)

Герхард Рихтер остается самым важным художником в мире

Герхард Рихтер остается самым важным художником в мире

"Компас искусства", рейтинг самых востребованных современных художников мира, снова возглавил Герхард Рихтер. Немецкий художник лидирует в списке уже 21 год! В пятерку входят Георг Базелиц и Розмари Трокель.
Культура7 октября 2024 г.
Сапоги, портфель и прочие повседневные предметы из алюминия, созданные Урсулой Бургхарт и выставленные в зале выставки “Флюксус и не только: Урсула Бургхардт, Бенджамин Паттерсон" в Музее Людвига в Кельне

Флюксус! Как появилось антиискусство

Флюксус! Как появилось антиискусство

Флюксус перевернул традиционное восприятие искусства с ног на голову. Выставка в Музее Людвига рассказывает, как это было, и знакомит с обойденными вниманием представителями этого арт-движения.
Культура21 октября 2024 г.
Показать еще