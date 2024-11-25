Исчез художник - эксперты в шоке

На рынке искусства - сенсация. Sotheby's продал картину, созданную ИИ, почти за миллион евро. Искусствоведы не скрывают своего удивления. Но кому принадлежат права на это произведение? Где художник?

Портрет мужчины заполняет половину полотна, на другой половине - его увеличенный глаз. Цветовая палитра - довольно мрачная: доминируют серые, черные и коричневые оттенки. Эта картина высотой 2,2 метра - портрет британского математика Алана Тьюринга (1912-1954).

Но сенсация в том, что впервые на аукционе Sotheby's в Лондоне была выставлена картина, нарисованная роботом - искусственным интеллектом. Когда этот лот был продан, окончательная цена превзошла все ожидания. Почти миллион евро заплатил покупатель за потрет, нарисованный ИИ. Прогнозы экспертов аукционного дома Sotheby's не превышали и одной пятой этой впечатляющей суммы.

Андроид-художник Ai-Da рисует портреты известных людей

Осторожность экспертов в прогнозах явно не оправдалась, однако, о чем говорит эта сенсационная продажа? Стоят ли вообще таких денег картины, нарисованные не художником, а искусственным интеллектом? И можно ли говорить об искусстве как таковом, когда речь заходит о таких картинах? Дискуссии на тему роли искусственного интеллекта для музыкальной и киноиндустрии вызывают горячие споры.

Аукцион в Лондоне удивил и Хенрика Ханштайна (Henrik Hanstein), главу аукционного дома Lempertz в Кельне. "Такого я даже предположить не мог ", - признался он в интервью DW. Ханштайн считает, что признание картин искусственного интеллекта произведением искусства остается спорным. "ИИ-искусство создается машинами, которые используют данные других произведений искусства. У меня здесь много вопросов ", - говорит эксперт.

Картина "AI God" была создана рукой робота. "Автор" произведения - андроид-художник Ai-Da. Почему именно портрет Алана Тьюринга? Потому что он считается отцом компьютерных технологий. Сам андроид Ai-Da носит имя другого британского математика Ады Лавлейса (1815-1852). Андроид был разработан в 2019 году в Оксфордском университете.

Андроид-художник Ai-Da создан в 2019 году Фото: Sotheby‘s

Ai-Da - автор целого ряда портретов, среди них - изображение королевы Елизаветы II (1926-2022). Для портрета Тьюринга было создано сначала несколько рисунков, которые потом слились в одну картину. В чем же сенсация? "AI God" - первая картина андроида, проданная на аукционе Sotheby‘s. А рекордная цена ознаменовала "момент в истории современного искусства " и отражает "растущее переплетение искусственного интеллекта (ИИ) и мирового рынка искусства". Эксперт Ханштайн смотрит на эту тенденцию скорее скептически: "О семизначной сумме, конечно, узнает весь мир, - говорит он, - но не стоит ее переоценивать, это может быть просто случайностью".

Кто же художник? Искусственный интеллект на рынке искусства

При этом немецкий эксперт сильно сомневается в том, что музеи будут выставлять ИИ-произведения. "Нельзя забывать, что художники всегда использовали новейшие возможности и техники, - подчеркивает глава аукционного дома. - Искусство может опережать свое время". Он приводит пример с NFT (Non-Fungible Token, "невзаимозаменяемый токен", вид криптографических токенов): сначала вокруг этого рынка возник большой ажиотаж, но вскоре он обрушился - и коллекции NFT не имели больше никакой стоимости.

Ханштайн - не против экспериментов на рынке художественных объектов, но призывает к осторожности: "Рынок искусства настроен критически. Коллекционеры и кураторы очень быстро распознают качество". Для него гораздо более важным является вопрос о правах. Кому в итоге принадлежит картина, нарисованная ИИ? Роботу, разработчику или художнику, чьи идеи и работы были использованы для создания нового произведения? "Кто на самом деле является художником?", - задается вопросом Ханштайн.

Также на данный момент остается неясным, кто выиграет от повышения стоимости произведения. В странах Евросоюза, в отличие, например, от США, так называемое право перепродажи действует уже около 20 лет. Оно гарантирует художнику долю от выручки, если его работа будет продана следующему владельцу. Но как быть с произведением ИИ, художественный автор которого не определен? "Вероятно, это будет решать уже правосудие", - говорит Ханштайн. Однако, по его мнению, искусственный интеллект не совершит революции ни в нашей концепции искусства, ни на арт-рынке.