На рынках в ЕС в марте продолжилось падение продаж легковых авто

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В условиях войны в Украине на рынках в ЕС в марте продолжилось падение продаж легковых машин, в Германии - на 17,5%, сообщили в ACEA.
На четырех ключевых рынках ЕС в марте в условиях войны РФ в Украине и перебоев с поставками продолжилось падение продаж легковых автомобилей: в Испании - на 30,2%, в Италии - на 29,7%, во Франции - на 19,5%, в Германии - на 17,5%. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA). Всего за месяц в Евросоюзе было продано 844 187 автомашин (-20,5 процента).
Итоги за первый квартал - также неутешительные. Регистрация новых авто упала на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Всего было зарегистрировано 2 245 976 легковых машин. Снижение - как и в статистике за месяц - наблюдалось во всех четырех странах: в Италии (-24,4%), во Франции (-17,3%), в Испании (-11,6%) и в Германии (-4,6%).
Падение продаж отмечалось и в 2021 году. Тогда оно объяснялось главным образом дефицитом полупроводников в условиях глобальной пандемии.
Так, в сентябре 2021 года в Евросоюзе было реализовано немногим более 700 тыс. новых легковых автомобилей - это минимальный для этого месяца показатель за 26 лет, отмечали в ассоциации ACEA.
Крупнейшие производители микрочипов базируются в Азии, в частности, в Южной Корее, Японии и Китае. Автостроители надолго останавливали весной 2020 года производство из-за локдаунов. Это нарушило сложившиеся цепочки поставок, при этом поставщики чипов в Азии оказались не готовы к относительно быстрому восстановлению спроса со стороны автостроителей и не успели скорректировать свои производственные планы.
На этом фоне президент США Джо Байден в апреле 2021 года даже провел в Белом доме в режиме видеоконференции совещание, посвященное глобальному дефициту полупроводников, на которое пригласил два десятка руководителей ведущих американских корпораций из сферы информационных технологий, микроэлектроники и автомобилестроения.
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