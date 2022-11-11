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Гимнастка. Рисунок на стене разрушенного дома в Бородянке, опубликованный Бэнкси
Рисунок на стене разрушенного дома в Бородянке, опубликованный стри-арт-художником БэнксиФото: Ed Ram/Getty Images
КонфликтыУкраина

На руинах дома в Бородянке появился рисунок Бэнкси

Екатерина Венкина
34 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 12 ноября.

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На 262-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 12 ноября (время московское).

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12 ноября Украину вновь ожидают плановые отключения электроэнергии. Эти меры коснутся Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областей. "В других областях Украины отключения не прогнозируются", - говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", опубликованном в Telegram.

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Известный британский анонимный стрит-арт-художник, подписывающийся псевдонимом Бэнкси, опубликовал в Instagram снимки разрушенной многоэтажки в Бородянке в Киевской области и предположительно своего рисунка на стене этого дома. На рисунке изображена выполняющая упражнение гимнастка.

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе проверки двух ядерных объектов в Харькове не выявили признаков радиоактивного выброса, повышенного уровня радиации или утечки ядерного материала. Спецмиссия МАГАТЭ с 8 по 10 ноября обследовала Харьковский физико-технический институт (ХФТИ) и пункт захоронения радиоактивных отходов "Радон". "Хотя уровни радиации были в норме, масштабы ущерба, нанесенного исследовательскому центру, впечатляют - и даже больше, чем ожидалось, - прокомментировал итоги проверки харьковского института гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. - Масштабы и интенсивность непрекращающихся атак на ХФТИ нарушают все семь основных принципов ядерной безопасности".

Канцлер ФРГ Шольц: Мира под диктовку Кремля не будет

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) считает на данный момент невозможным прекращение войны в Украине дипломатическим путем. "Мы все хотим, чтобы эта война подошла к концу и стал возможным мир", - сказал Шольц в пятницу вечером во время подиумной дискуссии "RND vor Ort", организованной медийной группой Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в Лейпциге. Но "смертоносной войной против Украины Путин воспрепятствовал любому дипломатическому сближению", подчеркнул политик. Глава правительства Германии выступил против прекращения огня на условиях России и заявил, что руководство в Кремле должно понять: идея такого мира ни к чему не приведет. "Мира под диктовку не будет", - подчеркнул Шольц.

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Площадь освобожденной от оккупации территории на юге Украины по состоянию на вечер 11 ноября составляет более 3000 квадратных километров. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявила руководительница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, командованию известно о нахождении на некоторых территориях подразделений войск РФ, которые "пытаются наверняка создать диверсионные меры". "Работа в этом направлении продолжается. Поэтому мы не спешим заявлять об освобождении территорий, хотя их площадь увеличилась уже в десятки раз. Если в предыдущие сутки мы говорили о 260 квадратных километрах, то сегодня это - более 3000 квадратных километров освобожденных территорий", - указала Гуменюк.

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Обрушение Антоновского моста 11 ноября произошло в результате удара ракетой HIMARS по колонне с боеприпасами, заявил в эфире YouTube-канала "Фейгин Live"советник офиса президента Украины Алексей Арестович. При этом он не исключил, что ракетный удар привел к детонации взрывчатки, заложенной, чтобы подорвать мост после ухода ВС РФ на другой берег Днепра.

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил французского лидера Эмманюэля Макрона за запись в Twitter, посвященную освобождению Херсона. "Мы продолжим этот путь до тех пор, пока флаги Украины не будут развеваться над всеми украинскими городами и селами", - подчеркнул Зеленский в Twitter.

Президент Франции Макрон приветствовал возвращение Херсона в состав Украины

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"Приветствую возвращение Херсона в состав Украины", - написал в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон. "Франция будет поддерживать украинский народ", - добавил он. Украина вернула себе контроль над Херсоном 11 ноября, и в город зашли украинские части. Главное управление разведки министерства обороны Украины призвало российских военнослужащих, остающихся в Херсоне, сдаваться в плен. В свою очередь депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что город - "практически под контролем ВС Украины, осталась зачистка".

Хроника событий 11 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 11 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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