На референдуме в Молдове проголосовали против евроинтеграции

Более 55% избирателей в Молдове проголосовали против курса на вступление в ЕС, следует из предварительных результатов референдума. Итоги еще могут поменяться, отмечает AFP.

Более половины избирателей в Молдове, по предварительным данным, проголосовали против евроинтеграции в ходе референдума о стремлении страны в Евросоюз в воскресенье, 20 октября. Гражданам Молдовы предлагалось ответить "да" или "нет" на вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу?".

55 процентов избирателей не поддержали курс Молдовы на вступление в ЕС, "за" высказались 45 процентов граждан, следует из предварительных результатов голосования, обнародованных Центральной избирательной комиссией Молдовы после подсчета 80% голосов.

По мере подсчета голосов в Кишиневе и за рубежом результаты референдума еще могут измениться, отмечает агентство AFP.

Референдум о вступлении Молдовы в ЕС проходит в один день с президентскими выборами с двумя фаворитами - действующим проевропейским президентом страны Майей Санду и ее оппонентом Александром Стояногло, которого поддерживает крупнейшая пророссийская оппозиционная Партией социалистов (ПСРМ). По предварительным результатам, Санду набирает 35 процентов голосов, Стояногло - 30%. Это означает, что два кандидата, скорее всего, встретятся во втором туре президентских выборов через две недели.