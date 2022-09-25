На протестах против мобилизации в РФ задержали 127 человек

На 215-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 26 сентября (время московское).

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Словакия выступает против всеобщего приема россиян, не желающих отправляться на войну против Украины. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на официального представителя МИДа Словакии Юрая Томагу. По его словам, республика выдает гуманитарные визы, однако четкого правила, в соответствии с которым уклонение от военной службы считалось бы основанием для выдачи такой визы, нет.

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В воскресенье, 25 сентября, в пяти городах России задержали на протестах против мобилизации не менее 127 человек. Такие данные приводит правозащитный проект "ОВД-Инфо". По его сведениям, в Махачкале задержаны 100 человек, в Якутске - 24.

"Многие задержанные остаются в отделах полиции еще с акции в субботу - завтра у них пройдут суды", - сообщается в Telegram-канале "ОВД-Инфо".

Хроника событий 25 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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