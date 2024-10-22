На заключенного экс-сенатора Арашукова завели новое дело

В отношении бывшего члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Рауфа Арашукова и "лица, имеющего действующий статус адвоката", главным следственным управлением Следственного комитета (СК) РФ было возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ на сайте ведомства во вторник, 22 октября.

"Установлено, что в период с июля по октябрь 2024 года Арашуков, осужденный к пожизненному лишению свободы и содержащийся в ИК-6 ("Черный дельфин"), через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее 3 млн рублей за организацию привилегированных условий содержания: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным", - говорится в пресс-релизе .

Уточняется, что о "преступной деятельности Арашукова и иных лиц" в правоохранительные органы сообщил сотрудник УФСИН. По статье УК РФ о даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенной в особо крупном размере, экс-сенатору Арашукову грозит до 15 лет лишения свободы.

Приговор Рауфу и Раулю Арашуковым

В декабре 2022 года Рауф Арашуков и его отец, экс- советник "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, были приговорены Мосгорсудом к пожизненному заключению. Присяжные признали подсудимых виновными в организации убийств, создании преступного сообщества и хищении газа.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в январе 2019 года в ходе заседания Совета Федерации и помещен в СИЗО. Он обвинялся в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. В мае 2019 года Рауф Арашуков был лишен статуса сенатора Совета Федерации - формально за то, что не подал вовремя декларацию о доходах. Согласно обвинению, Арашуков по поручению отца организовал убийства зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, поскольку те якобы могли помешать функционированию деятельности преступного сообщества, организованного Арашуковым-старшим.

Рауфа и Рауля Арашуковых обвиняли также в хищении природного газа ПАО "Газпром" на сумму более чем на 30 млрд рублей. Уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества были возбуждены также в отношении двоюродного брата сенатора - Руслана Арашукова, возглавлявшего дочернее предприятие "Газпрома".

Дело о преступном сообществе, связанном с Арашуковыми

В марте 2024 года Преображенский суд Москвы вынес приговор 14 фигурантам уголовного дела о преступном сообществе, которое, по версии следствия, было создано для крупных хищений газа Раулем и Рауфом Арашуковыми.

Двоюродного брата Рауфа Арашукова и гендиректора компании "Газпром газораспределение Астрахань" Руслана Арашукова суд приговорил тогда к 16,5 годам колонии строгого режима. Троюродный брат экс-сенатора, бывший замдиректора "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Беслан Арашуков получил 16 лет строгого режима. Бывший генеральный директор "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Игорь Травинов - 19 лет строгого режима.

По делу также осуждены еще 11 человек, среди которых родственники Арашуковых, бывшие руководители и сотрудники северокавказских подразделений "Газпром межрегионгаз".

Обращение Рауфа Арашукова к Рамзану Кадырову

В средине октября текущего года от имени Рауфа Арашукова был опубликован пост в соцсети Instagram с обращением к главе Чечни Рамзану Кадырову. "Я прошу простить меня ради Аллаха, я признал свои ошибки. (...) Обращаюсь к тебе за помощью, так как я надеюсь, что Всевышний Аллах посредством тебя нам окажет милость и поможет нашей семье в сложившейся ситуации. Я знаю, что кроме тебя нам никто не поможет...", - говорилось в этом послании.