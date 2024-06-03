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На повторных выборах в Белграде побеждает коалиция Вучича

Сергей Ромашенко
3 июня 2024 г.

Выборы в столице Сербии стали повторными после того, как в декабре их результаты не признала оппозиция. В марте в правящей партии заявили, что не боятся новых выборов, и согласились на повторные.

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Президент Сербии Александар Вучич в штабе своей партии на выборах в Белграде
Президент Сербии Александар Вучич в штабе своей партии на выборах в БелградеФото: Darko Vojinovic/AP Photo/picture alliance

На повторных выборах в собрание (городской совет) столицы Сербии Белграда побеждает коалиция правящей партии и ее союзников "Александар Вучич - Сербия завтра", следует из данных Центральной избирательной комиссии Сербии в понедельник, 3 июня. По итогам подсчета почти всех бюллетеней коалиция президента страны Вучича набирает 52,8 процента голосов, правая оппозиционная коалиция - 17,7 и левая оппозиционная коалиция - 12,2 процента.

Повторные выборы в Белграде потребовалось проводить после того, как оппозиция не признала результаты голосования, состоявшегося в декабре. Соперники обвинили партию президента в фальсификациях, а наблюдатели из ОБСЕ - в нарушении демократических стандартов.

В Сербии начались массовые протесты с требованием отменить итоги голосования. В марте в правящей партии заявили, что не боятся новых выборов, и согласились на повторные.

Раскол в оппозиции

Партия Вучича, которая уже более десяти лет контролирует все уровни власти в Сербии, шла на выборы фаворитом. В то же время стратегия оппозиции разделилась. Некоторые партии бойкотировали голосование, сославшись на отсутствие гарантий того, что на этот раз выборы будут свободными и справедливыми.

Партии, которые все же решили участвовать в выборах, обвинили коалицию Вучича в нарушениях - подкупе и шантаже избирателей через работавшие в день выборов колл-центры, постановочном голосовании, "насилии и бандитизме". Наблюдатели подали несколько жалоб об уголовных преступлениях, связанных с выборами.

В коалиции Вучича нарушения отрицают и отмечают, что, помимо Белграда, "чисто и убедительно" победили еще в 84 из 89 муниципалитетов, где проводились выборы. Вучич, выступая с националистических позиций и поддерживая связи с Россией, одновременно пытается сохранить добрые отношения с Евросоюзом, где Сербия имеет статус кандидата на вступление.

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На повторных выборах в горсовет Белграда побеждает коалиция Вучича

На повторных выборах в горсовет Белграда побеждает коалиция Вучича

Выборы в столице Сербии стали повторными после того, как в декабре их результаты не признала оппозиция. В марте в правящей партии заявили, что не боятся новых выборов, и согласились на повторные.
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