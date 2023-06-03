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На ПМЭФ впервые в истории не пустили западных журналистов

Александра Иванова
45 мин. назад

В этом году было решено не аккредитовать на Петербургский международный экономический форум журналистов из "недружественных стран", заявил Дмитрий Песков.

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Площадка для пленарных дискуссий на ПМЭФ в 2022 году
Фото: Vladimir Smirnov/AP Photo/picture alliance

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) впервые в его истории будут отсутствовать представители ведущих западных СМИ. Об этом сообщило в пятницу, 2 июня, онлайн-издание The Bell.

По запросу редакции пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российские власти приняли "решение не аккредитовать в этом году журналистов из недружественных стран". "Недружественными" в России считают государства, которые ввели либо поддержали санкции против Москвы. В настоящее время в этом перечне числятся все страны Евросоюза, а также Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Журналисты двух, как пишет The Bell, "крупнейших западных изданий", рассказали, что 1 июня их сотрудники получили подтверждение аккредитации на ПМЭФ, но уже на следующий день им пришли новые письма - с сообщениями, что заявки отклонены, причем без указании причины. Журналисты двух других крупных западных изданий сказали The Bell, что в этом году их редакции решили не подавать заявки на аккредитацию на ПМЭФ. 

ПМЭФ 2023 года пройдет с 14 по 17 июня. Его тема - "Суверенное развитие - основа справедливого мира, объединим усилия во имя будущих поколений". Указывается, что в списке спикеров - философ Александр Дугин, актер Владимир Мошков, а также пранкеры Вован и Лексус.

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