На выборах в Пакистане лидируют независимые кандидаты

Большинство независимых кандидатов пользуются поддержкой партии "Движение за справедливость" осужденного экс-премьера Хана. Парламентские выборы в Пакистане прошли при усиленных мерах безопасности.

На парламентских выборах в Пакистане лидируют независимые кандидаты, большинство которых заручились поддержкой партии "Движение за справедливость" бывшего премьер-министра Имрана Хана. Такие данные избирательная комиссия приводит в воскресенье, 11 февраля. Они получают 101 из 264 мандатов, следует из данных государственного органа.

Кроме того, 75 мест достанется представителям консервативной партии "Пакистанская мусульманская лига Наваза" еще одного экс-главы правительства Исламской Республики Наваза Шарифа. А члены Пакистанской народной партии Билавала Бхутто Зардари займут 54 места.

Выборы в нижнюю палату парламента Пакистана - Национальное собрание - и законодательные органы четырех провинций прошли 8 февраля. Голосование проводилось при усиленных мерах безопасности на фоне двух взрывов у штабов кандидатов.

Оба бывших премьера Пакистана заявляли о победе

Окончательные результаты были обнародованы спустя более 60 часов после закрытия избирательных участков. О своей победе заявляли оба бывших премьер-министра. Партия Имрана Хана, приговоренного к длительным срокам заключения по обвинению в коррупции, решением Верховного суда была лишена возможности зарегистрировать своих кандидатов.

В стране наблюдались перебои с мобильной связью, а сухопутные границы с соседними Афганистаном и Ираном на время выборов были закрыты. Евросоюз, Великобритания и США призвали Исламскую Республику расследовать возможные нарушения в ходе голосования.

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