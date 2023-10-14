На выборах в Новой Зеландии побеждают правоцентристы

На завершившихся в Новой Зеландии парламентских выборах лидирует правоцентристская Национальная партия Новой Зеландии (НПНЗ), возглавляемая Кристофером Лаксоном. Эта политическая сила набирает 38,99 процента голосов после обработки 98,7 процента бюллетеней, следует из данных избирательной комиссии страны, опубликованных в субботу, 14 октября.

Лидер левоцентристской Лейбористской партии Новой Зеландии и премьер-министр страны Кристофер Хипкинс уже признал победу НПНЗ и позвонил лидеру партии Кристоферу Лаксону. "Окончательные цифры, вероятно, немного изменятся после завершения подсчетов, но очевидно, что лейбористы не смогут сформировать правительство. Это не тот результат, на который мы рассчитывали и которого ждали", - заявил Хипкинс своим сторонникам.

Две партии смогут сформировать коалицию

Лейбористы набирают 26,85 процента голосов, на третьем месте с 10,78 процента голосов - партия "зеленых" Новой Зеландии, за ней следует партия АСТ, получившая 9 процентов. Замыкает пятерку лидеров голосования партия "Новая Зеландия прежде всего" (НЗПВ) с 6,46 процента. Партия маори проходит в парламент, минуя пятипроцентный барьер и получая 2,6 процента голосов.

Как отмечает агентство AFP, Национальная партия Новой Зеландии и партия ACT смогут сформировать правоцентристский альянс и получить 65 из 120 мест в парламенте.

В январе тогдашняя лидер Лейбористской партии и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн неожиданно объявила о своей отставке. По словам политика, у нее не осталось сил руководить страной. Место Ардерн тогда занял Кристофер Хипкинс, отвечавший в правительстве за борьбу с пандемией COVID-19.

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