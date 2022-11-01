На парламентских выборах в Дании лидируют социал-демократы

Ни один из блоков не набирает достаточное количество голосов, чтобы получить большинство в парламенте. Решающее значение будет иметь позиция Умеренной партии экс-премьера Ларса Расмуссена.

По итогам досрочных парламентских выборов в Дании во вторник, 1 ноября, ни один из двух блоков не набирает достаточное количество голосов, чтобы получить большинство в фолькетинге (однопалатном парламенте). По предварительным официальным результатам , наибольшей поддержкой избирателей - 27,5 процента голосов - заручилась Социал-демократическая партия премьера Метте Фредериксен.

В то же время ни "красный блок" левых, к которому относится в том числе и это политическое объединение, ни "синий блок", состоящий из либералов, консерваторов и правопопулистов, не получили абсолютного большинства, необходимого для формирования парламента, следует из предварительных итогов. Таким образом, первый альянс может рассчитывать на 87 мандатов в парламенте из 179-ти, второй - на 72. Для большинства необходимо получить 90 мест.

В выборах участвовали 14 партий

Агентство AFP указывает, что решающее значение будет иметь позиция Умеренной партии бывшего премьер-министра Дании Ларса Расмуссена, которая не присоединилась ни к одному из блоков. По предварительным результатам, она получает 16 мест в фолькетинге.

За места в однопалатном парламенте боролись кандидаты от 14 партий. По предварительным официальным итогам, "красный блок" набирает 48,1 процента голосов. "Синий блок" из 7 партий получает 41,6 процента.

Премьер Дании стремится к созданию широкой коалиции

Предвыборная кампания в Дании была сосредоточена главным образом на внутренних темах, в частности - на борьбе с высокой инфляцией и ситуации вокруг резко возросших цен на энергоносители. Социал-демократ Метте Фредериксен, возглавившая в 2019 году правительство меньшинства, теперь стремится к созданию правительства, выходящего за рамки традиционных политических блоков.

Ввиду войны в Украине, энергетического кризиса и прочих глобальных проблем она считает необходимым сотрудничество партий широкого политического спектра. В таком альянсе отказывается участвовать правоцентристский блок, состоящий из шести партий и возглавляемый лидером либерально-консервативной партии "Венстре" Якобом Эллеманном-Енсеном. С учетом предварительных результатов выборов вопрос о том, сможет ли Метте Фредериксен оставаться премьером Дании, пока остается открытым.

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