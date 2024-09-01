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Партия Алиева выигрывает парламентские выборы в Азербайджане

Алексей Волошинов
1 сентября 2024 г.

Партия "Новый Азербайджан" получит 63 из 125 мест в парламенте страны, показал экзитпол. Оппозиция бойкотировала выборы.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев голосует на парламентских выборах
Президент Азербайджана Ильхам Алиев голосует на парламентских выборахФото: Azerbaijani Presidential Press Office/AP/dpa/picture alliance

Партия президента Азербайджана Ильхама Алиева может получить 63 из 125 мест в парламенте страны по итогам прошедших в воскресенье, 1 сентября, досрочных выборов, следует из данных экзитпола, проведенного Oracle Advisory Group совместно с "Лигой защиты трудовых прав граждан".

Еще порядка 40 мест достанутся независимым кандидатам, которые поддерживают нынешний курс правительства страны. Среди них - посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, баллотировавшийся по одному из округов в Карабахе. Оставшиеся места между собой распределят другие лояльные азербайджанской власти партии.

Исследователи подчеркивают, что их экзитпол не охватил шесть избирательных округов в Нахичеванской Автономной Республике, где, как пишет агентство ТАСС, "традиционно сильны позиции правящей партии". Поэтому ее реальный результат может оказаться еще выше.

Оппозиция в Азербайджане бойкотировала выборы

Главная оппозиционная партия страны - Партия Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) - приняла решение бойкотировать досрочные парламентские выборы. Свое решение она объяснила тем, что в существующих условиях участвовать в них бессмысленно. "Если бы выборы были хотя бы частично прозрачными, мы бы участвовали и победили. Но здесь нет и 1% прозрачности. В таком случае зачем нам участвовать в этих выборах?" - объяснил позицию ПНФА советник председателя партии Мамед Ибрагим.

К бойкоту присоединилась также коалиция Национальный совет демократических сил Азербайджана (НСДС). В своем заявлении они назвали выборы "дешевым фарсом", участие в которых "ненужное и вредное с точки зрения национальных интересов".

Участие в кампании приняла оппозиционная партия "Мусават". Однако, по данным экзитполов, в новом созыве азербайджанского парламента ей не достанется ни одного места.

Выборы в Азербайджане проходят без наблюдателей ПАСЕ

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане прошли без участия наблюдателей от Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и на фоне роста числа политических заключенных в стране. Так, за последние месяцы в тюрьме оказались сотрудники и руководители местных расследовательских изданий и многие другие журналисты.

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