На заводе в Подмосковье произошел мощный взрыв

Взрыв произошел в 10.45 утра. Как сообщили в экстренных службах, взрыв прогремел на складе пиротехники. Пострадали более 30 человек, на заводе объявлена тотальная эвакуация.

В Сергиевом Посаде Московской области на Загорском оптико-механическом заводе в 10.45 утра произошел мощный взрыв, сообщило в среду, 9 августа, агентство "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы. В администрации муниципалитета агентству уточнили, что на заводе объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. В пресс-службе подмосковного главка МЧС подтвердили "Интерфаксу" произошедшее.

Как сообщил ранее Telegram-канал "112", по одному из зданий завода предположительно ударил беспилотник. Позже он сообщил, что взрыв произошел на складе с пиротехникой. В экстренных службах заявили, что взрыв, по предварительной информации, не был вызван ударом беспилотника, а его причиной стал "человеческий фактор". По информации "Интрефакса", взорвался склад пиротехники компании "Пиро-Росс", которая арендовала помещение на территории завода.

Взрывной волной выбило окна в соседних цехах и прилегающих к заводу жилых домах, передают Telegram-каналы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что от взрыва пострадал 31 человек, трое получили тяжелые ранения, в больницу доставили 19 человек.

Оптико-механический завод является "ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения", утверждается на его сайте.

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