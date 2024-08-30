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На оборонном заводе в ФРГ произошел взрыв, есть пострадавшие

Жан Рофе
30 августа 2024 г.

В результате взрыва на предприятии по производству взрывчатых веществ Diehl Defence в Тройсдорфе двое сотрудников получили тяжелые травмы.

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Пожар на заводе Diehl в Берлине 3 мая 2024 года
Пожар на заводе Diehl в Берлине 3 мая 2024 годаФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

На территории оборонного концерна Diehl Defense в Тройсдорфе (земля Северный Рейн - Вестфалия) произошел мощный взрыв, сообщают немецкие СМИ, в пятницу, 30 августа. В результате двое сотрудников получили тяжелые травмы, их доставили в близлежащие больницы.

Сообщение о ЧП поступило около 9.32 утра по местному времени, рассказал изданию Bild начальник пожарной бригады города Ларс Гедель (Lars Gödel). По его словам, одно из зданий предприятия получило сильные повреждения, и пожарные не могли туда зайти. Здание обесточили, на место прибыли несколько машины скорой помощи, два спасательных вертолета и полиция.

Как пишет газета Kölner Stadt-Anzeiger, у Diehl Defense есть два дочерних предприятия в Тройсдорфе - Dynitec и DynaEnergetics, которые занимаются в основном производством взрывчатых веществ.

Пресс-секретарь компании Давид Фоскуль (David Voskuhl) подтвердил факт взрыва. Он отказался предоставить подробности об инциденте из соображений безопасности, но сказал, что угрозы для жителей нет.

Пожар на заводе Diehl в Берлине

В начале мая на берлинском предприятии Diehl Metall Applications загорелось техническое помещение, позже огонь охватил все здание в районе Лихтерфельде. Пожар стал одним из самых крупных в столице ФРГ за последние годы: в общей сложности 200 пожарных в течение почти 170 часов участвовали в тушении огня. Ущерб составил десятки миллионов евро. По данным страховой компании, причиной пожара стала техническая неисправность.

Хотя Diehl Group и является крупным оборонным предприятием, завод в Берлине не производил никакой военной продукции, подчеркнул сразу после пожара представитель концерна Михаэль Ниц (Michael Nitz). Подразделение компании Diehl Defence, выпускающее в числе прочего поставленные Украине ПВО IRIS-T, находится на юге Германии. Пожар же вспыхнул в гальваническом цеху подразделения Diehl Metall, где в основном производятся детали для автомобильной промышленности, указал тогда Ниц.

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