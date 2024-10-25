На зубных щетках живут сотни вирусов! И это хорошая новость

Горячий душ любят не только люди - вирусы тоже чувствуют себя комфортно в теплой воде. Результаты проведенного в США исследования, опубликованные в октябре в специализированном журнале "Frontiers in Microbiomes" , показывают, что на душевых лейках сформировались разнообразные сообщества инфекционных агентов. И не только там. Все поверхности в наших ванных комнатах покрыты, образно говоря, биопленкой, кишащей всевозможными вирусами. Цифры впечатлили даже исследователей - было обнаружено более 600 видов, и особенно много - на насадках для душа, а также на щетине зубных щеток.

"Просто невероятно, сколько микроорганизмов мы обнаружили", - отметила микробиолог Эрика Хартман из Северо-Западного университета в штате Иллинойс, которая руководила этим проектом. Ее команда нашла как виды, о которых известно немногое, так и совершенно новые для науки. "Удивительно, как велико неразведанное биоразнообразие вокруг нас. И далеко ходить не надо - оно у нас под носом", - указала исследовательница. Это открытие могло бы помочь, например, в поиске новых методов борьбы с полирезистентными микроорганизмами.

Зубная щетка - рай для бактерий и вирусов

Исследователи начали свой проект из чистого любопытства. Они хотели узнать, какие микробы можно встретить в наших домах. "Если говорить о внутренних помещениях, то на таких поверхностях, как столы и стены, микроорганизмам жить очень трудно", - поясняет Хартман. Вместо этого они предпочитают среду с водой - например, душевые лейки и зубные щетки в ванных комнатах. Поскольку большинство людей и в Соединенных Штатах, и в Европе проводят примерно две трети своей жизни в домах или квартирах, знания о том, какие микробы населяют это пространство, очень полезны.

Оказалось, что состав группы микроорганизмов может сильно различаться в зависимости от того, где они находятся. На зубных щетках их живет гораздо больше и они более разнообразны, чем на насадках для душа. На щетках прежде всего встречаются бактерии, перекочевавшие изо рта человека, а на лейках - из окружающей среды.

А еще ученые выявили микроорганизмы, обитающие в городских системах водоснабжения и содержащие известные патогены, которые, в свою очередь, могут представлять угрозу для здоровья человека при бесконтрольном размножении. Разнообразие обнаруженных микробов было настолько велико, что не было найдено двух одинаковых по составу сообществ ни на душевых насадках, ни на зубных щетках.

Почему обнаружение вирусов - хорошая новость

Бактерии - это одноклеточные живые организмы, способные самостоятельно обеспечить все этапы своей жизнедеятельности. Вирусы же, как правило, не могут выживать сами по себе, и поэтому используют для размножения чужие клетки - человека, животных и даже растений. Однако не все вирусы являются патогенами по отношению к человеку - и при этом они могут принести пользу науке.

Трехмерная модель бактериофага - вируса, уничтожающего бактерии Фото: Colourbox

Микроорганизмы, которые исследователи смогли идентифицировать, представляют собой в том числе бактериофаги. Это вирусы, которые естественным образом ограничивают размножение бактерий и способны избирательно уничтожать патогенные виды, не повреждая нормальную микрофлору или клетки. Они являются одной из самых распространенных групп вирусов на Земле и не представляют опасности для человека. Учитывая растущую устойчивость бактерий к антибиотикам, есть надежда, что идентифицированные бактериофаги помогут открыть новые возможности для профилактики и лечения бактериальных инфекций.

К тому же этих природных агентов можно применять для создания чистящих средств. "Чем больше атакуешь бактерии дезинфицирующими препаратами, тем выше вероятность того, что у них разовьется устойчивость или, что их будет сложнее уничтожить, - объясняет Хартман. - Мы должны просто принять их. Микробы повсюду, и подавляющее большинство из них не вызывают у нас болезней".

Попадают ли бактерии из унитаза на зубные щетки при смыве

То, что водная среда изобилует жизнью - не новость. Логично, что во влажных ванных комнатах на всех расположенных там поверхностях расселяются и вольготно себя чувствуют бактерии, грибки и вирусы. Группа Хартман также изучала этот вопрос перед своим последним исследованием. В частности, ученые выясняли, попадают ли на зубные щетки бактерии из аэрозольного столба, образующегося при смыве унитаза с открытой крышкой. Исследовав 34 образца, специалисты обнаружили, что в микробиомах щеток все-таки доминировали различные агенты из полости рта и кожи, а специфических штаммов из окружающей среды было меньше. Причем результаты были равнозначными вне зависимости от того, стояла ли щетка в стаканчике на краю раковины или пряталась за закрытой дверцей шкафчика.

Эрика Хартман подчеркивает, что микробы, обитающие на зубной щетке, не должны вас беспокоить. И если нет других рекомендаций от стоматолога, использовать противомикробные зубные пасты вместо обычных не стоит, потому что тем самым мы хоть и избавляемся от микробов, но в то же время подталкиваем выживших к адаптации и выработке устойчивости к противомикробным препаратам.

Исследование 2018 года, изучавшее микробиом душевой лейки, показало, что, особенно в США, в регионах, где определенные бактерии были найдены на насадках для душа, наблюдался рост заболеваемости бактериальной пневмонией. К счастью, как следует из последнего исследования группы Эрики Хартман, бактериофаги, обнаруженные в ванных комнатах, обычно борются именно с этими вредными микроорганизмами. "Мы можем представить себе использование этих бактериофагов для удаления патогенов из водопроводных систем", - говорит Хартман. Кроме того, речь идет об исследовании всех функций выявленных вирусов и выяснении того, где их можно использовать, считает микробиолог.