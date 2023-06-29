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На месте крушения "Титана" обнаружили человеческие останки

Александра Иванова
38 мин. назад

Предполагаемые останки пассажиров и экипажа туристического батискафа "Титан" осторожно извлекли из-под обломков аппарата. Их направят на анализ, сообщила береговая охрана США.

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Судно, доставившее обломки батискафа "Титан" в Канаду, 28 июня 2023 года
Судно, доставившее обломки батискафа "Титан" в КанадуФото: Paul Daly/ZUMA Press/IMAGO

В районе Атлантического океана, где затонул батискаф "Титан", перевозивший туристов к месту крушения корабля "Титаник", были обнаружены "предполагаемые человеческие останки", сообщила береговая охрана США в среду, 28 июня. Указывается, что эти останки осторожно извлекли из-под обломков батискафа и теперь направят на официальный анализ.

Председатель Морского следственного комитета (MBI) Джейсон Нойбауэр поблагодарил участников поисковой операции за помощь и поддержку. По его словам, доказательства позволят следователям разобраться в причинах этой трагедии и сделать так, чтобы подобные трагедии не происходили в будущем.

Батискаф "Титан" (фото из архива)
Батискаф "Титан" (фото из архива)Фото: OceanGate Expeditions/Xinhua/picture alliance

Ранее обломки туристического батискафа, который потерпел крушение во время экспедиции к "Титанику", выгрузили в порту канадского города Сент-Джонс.

Крушение батискафа "Титан"

Батискаф "Титан" отправился к месту крушения "Титаника" 18 июня. Днем позже стало известно об исчезновении его с радаров. 22 июня береговая охрана США сообщила, что члены поисковой группы обнаружили обломки подводного аппарата. Предположительно, причиной крушения, в результате которого погибли все пятеро находившихся на борту людей, стала имплозия, то есть батискаф был раздавлен снаружи гидростатическим давлением окружающей воды.

В поисках аппарата участвовали американские и канадские корабли и самолеты, а также плавучая база Polar Prince, с которой "Титан" погружался. Кроме того, к спасательным работам присоединилось судно французского океанографического исследовательского института по освоению моря.

Корабль "Титаник" затонул 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Тогда при крушении погибли около 1,5 тыс. человек.

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Сообщение береговой охраны США об обнаружении предпологаемых останков пассажиров батискафа "Титан"

U.S. Coast Guard recovers evidence from TITAN submersible
www.news.uscg.mil
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