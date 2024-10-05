На МЧС России подали в суд из-за пожара в "Зимней вишне"

В Дорогомиловский суд Москвы поступили 12 исков к министерству чрезвычайных ситуаций РФ и ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" от родственников погибших в пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в 2018 году. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщила в своем официальном Telegram-канале пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Истцы требуют от МЧС России и кемеровского предприятия, являющегося собственником ТРЦ "Зимняя вишня" , компенсации морального вреда. Подробности о размерах требуемых компенсаций не приводятся. Вопрос о принятии исковых заявлений к производству будет рассмотрен позднее, отмечает пресс-служба судов.

Крупный пожар в торгово-развлекательном центре в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на верхнем этаже, где располагались кинозалы и детская игровая зона. Причиной пожара стало короткое замыкание, которое произошло из-за того, что скопившийся на крыше ТРП снег начал таять - вода протекла под крышу и попала на недостаточно изолированную электропроводку.

В результате катастрофы погибли 60 посетителей ТРЦ, в том числе 37 детей, а также около 200 животных, находившихся в контактном зоопарке на одном из верхних этажей здания. Кроме того, пострадали 174 находившихся в "Зимней вишне" человека. Потерпевшие по этому делу ранее добивались компенсаций на общую сумму 2,9 миллиарда рублей.

По делу о "Зимней вишне" судили руководство регионального МЧС

Пожар в кемеровском ТРЦ стал одним из самых резонансных подобных инцидентов в России. Выбравшиеся из "Зимней вишни" люди при этом рассказывали, что в здании не сработала пожарная сигнализация, которую должны были проверять инспекторы МЧС.

Вскоре после пожара по обвинению в халатности были арестованы начальник главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов и руководитель управления надзорной деятельности ведомства Григорий Терентьев. По версии Следственного комитета, представители спасательной службы не проводили проверку соблюдения требований пожарной безопасности в "Зимней вишне". Позднее им также предъявили обвинения в хищении, растрате и присвоении бюджетных средств.

В марте 2024 года оба чиновника были освобождены из-под стражи - суд посчитал, что срок давности уголовного преследования по статье о халатности истек. Всего же по делу о пожаре в "Зимней вишне" наказание продолжают отбывать шесть осужденных, среди них - совладелец ТРЦ, который укрывался в Польше, но был экстрадирован по запросу РФ.

МЧС защищало прибывших в "Зимнюю вишню" пожарных, которых обвинили в халатности

Дела о халатности также были возбуждены начальника пожарного караула в Кемерово Сергея Генина и пожарного Андрея Бурсина, который руководил тушением. По мнению следствия, Генин не отреагировал на указания одного из посетителей ТРЦ, который подсказал ему быстрый путь до одного из помещений, где оказались заперты и позднее погибли в пожаре люди. Бурсина обвинили в неправильном управлении тушением на месте и в том, что разведка пожара не была проведена должным образом.

МЧС РФ подавало апелляцию на приговоры пожарным. Ведомство оправдывало Генина и Бурсина тем, что они действовали в соответствии с инструкциями. Врио главы МЧС России в 2022 году Александр Чуприян описывал это так: "Генина осудили за то, что он не пошел со своим звеном по тому направлению, которое показывал один из родителей. А начальник караула принял решение довериться работнику охраны этого предприятия. Я сам был начальником караула, я бы поступил точно так же, как поступил Генин", - сказал врио министра.

Находясь в СИЗО, Бурсин пытался покончить с собой, после чего попал в психиатрическую больницу. Генина освободили из-под стражи в 2023 году в связи с обнаруженным у него онкологическим заболеванием.