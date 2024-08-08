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Курская и Белгородская области: новая атака дронов

Ольга Лебедева
8 августа 2024 г.

Над Белгородской областью сбито 14 беспилотников, над Курской - 3, над Орловской - 1, заявило Минобороны РФ. Глава Курской области сообщил также о 12 сбитых ракетах.

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Дым над полями
Бои в Курской областиФото: Russian Ministry of Defense/Anadolu/picture alliance

Минобороны РФ заявило о новой атаке украинских беспилотников на регионы близ границы с Украиной. В ночь на четверг, 8 августа, сбиты 14 БПЛА самолетного типа над Белгородской областью и 2 - над Курской, написало ведомство в Telegram. Кроме того, ранним утром в тот же день были "перехвачены над Курской и Орловской областями" 2 украинских беспилотника, заявило МО РФ.

В свою очередь временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов утром 8 августа сообщил, что за ночь в регионе сбито 6 дронов и 5 ракет. Ночью он также написал в Telegram, что над Курской областью российские силы ПВО сбили 7 ракет ВСУ.

Между тем "Медуза" отмечает, что российские Z-блогеры пишут о новых успехах ВСУ в Курской области. По данным провоенных Telegram-каналов, украинские подразделения заняли окраины города Суджа и подошли к поселку Коренево. Власти РФ и Курской области не комментируют данные сообщения.

Бои в Курской области

С 6 августа в Суджанском и Кореневском районе Курской области идут бои. По данным российского Минобороны и военных экспертов, на территорию РФ зашли подразделения украинской армии. К ним в плен попали не менее двух российских срочников, а российская армия потеряла, как минимум, вертолет Ка-52 - его сбил FPV-дрон. Власти РФ заявляют, что "остановили продвижение противника" и "контролируют ситуацию", однако появляются свидетельства боев уже в городе Суджа с 5-тысячным населением в 10 километрах от границы.

Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал прорыв ВСУ, перешедших через границу с Курской областью примерно в 500 км от Москвы, как "масштабную провокацию". Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов в ходе совещания руководителей силовых ведомств с Путиным представил доклад о продвижении ВСУ. По его версии, численность военных вооруженных сил Украины, выдвинувшихся для захвата участка территории Суджанского района Курской области, составляла "до одной тысячи человек". Украина, обороняющаяся от российского вторжения, сообщения о прорыве границы официально не комментировала. В США заявили, что связались с украинскими военными, чтобы узнать о целях операции в Курской области.

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