На Кубе заведены дела против протестовавших из-за блэкаута

В Гаване, в провинциях Маябеке и Сьего-де-Авила заведены дела после протестов против массового отключения электроэнергии, сообщили в Генпрокуратуре Кубы.

В Гаване, а также в провинциях Маябеке и Сьего-де-Авила заведены уголовные дела по обвинению в "нападениях, общественных беспорядках и нанесении ущерба" после протестов против массового отключения электроэнергии по всей Кубе. О делах сообщили в субботу, 9 ноября, в Генпрокуратуре Кубы.

По ее данным, в отношении обвиняемых принята мера пресечения в виде предварительного заключения под стражу. По версии следствия, они причастны "к актам агрессии" в отношении представителей власти и инспекторов ряда территорий, что привело "к травмам и нарушениям порядка".

Власти не назвали число обвиняемых.

Аресты в разных регионах Кубы

Правозащитная организация Justicia 11J сообщила о более чем десяти арестах в Гуанабакоа к востоку от Гаваны после мирных акций протеста. Cubalex, неправительственная организация в Майами (штат Флорида), передала, что восемь человек арестованы в городе Энкрусихада в центральном районе Кубы.

Ранее, 18 октября, стало известно о массовом отключении электроэнергии по всей стране из-за выхода из строя теплоэлектростанции Antonio Guiteras. На следующий день в результате повторной аварии произошла очередная серия отключений.

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро в телеобращении назвал сложившуюся ситуацию "сложной". Причиной аварий, по его словам, является, прежде всего, нехватка топлива и неисправности старых электростанций. Между тем и до общенационального отключения электричества перебои в подаче электроэнергии в некоторых районах страны продолжались более чем по 12 часов в день, напоминало dpa.

Закрытые школы, университеты и предприятия

Школы и университеты на Кубе в связи с отключениями на время закрылись, также не работали офисы предприятий, сообщало агентство Reuters. Государственный поставщик электроэнергии UNE объявил о прекращении снабжения областей экономики, не являющихся критически важными. Позднее, в ноябре, к прекращению подачи электричества привел ураган. Блэкаут спровоцировал протесты в целом ряде регионов.

В июле 2021 года отключение электричества стало поводом для исторических по своей массовости демонстраций на Кубе. По данным организации Justicia 11J, тогда было арестовано более 1500 человек, 600 из них до сих пор находятся под стражей. Некоторые демонстранты были приговорены к тюремному заключению сроком до 25 лет, напомнило агентство AFP.