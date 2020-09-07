На крупнейшей в мире книжной ярмарке книг в этом году не будет

Впервые за более чем семь десятилетий своего существования Франкфуртская международная книжная ярмарка, принимавшая каждый год более семи тысяч издательств, литературных агентств, медийных компаний, книготорговых объединений, решила на этот раз книги на стендах вообще не выставлять. Павильоны ярмарки останутся закрытыми, - за исключением одного-единственного, в котором располагается студия первого канала немецкого телевидения.

Прямые трансляции авторских презентаций и телевизионные интервью с писателями состоятся, причем даже со зрителями. Но зрителей будет мало, и организованы эти передачи будут с соблюдением строжайших требований гигиены.

Диктует пандемия

Причины такого решения - остающаяся серьезной пандемическая ситуация в Германии и в целом в Европе и других частях света. Еще в конце мая генеральный директор книжной ярмарки Юрген Боос (Juergen Boos) говорил о том, что ярмарка состоится в привычном формате, - пусть и с участием лишь небольшой части экспонентов и, в основном, из Германии. И даже ношение масок будет делом добровольным. Но ситуация с коронавирусом не стала менее острой, и очень многие издательства, в том числе немецкие, объявили о том, что не приедут на ярмарку. Кроме того, соблюсти все меры предосторожности на огромной территории Франкфуртской ярмарки, которую посещали обычно около трети миллиона гостей, просто невозможно.

На Франкфуртской ярмарке 2019 года. Такого сейчас, конечно, не будет

Тем не менее, крупнейший в мире книжный форум все же состоится - с 14 по 18 октября. В самом Франкфурте и других городах Германии пройдут небольшие презентации, встречи с писателями, различные конференции. В общей сложности, их запланировано около ста. Кроме того, очень многое можно будет увидеть в интернете.

В частности, в субботу, 17 октября, с 10 утра и до 22 часов на сайте Франкфуртской международной книжной ярмарки будет транслироваться своеобразный писательский марафон, в котором, в частности, примут участие Дон Уинслоу, Элиот Уайнбергер, Элизабет Гилберт, Ольга Грязнова и многие другие. Трансляция бесплатная.

Обширная сетевая программа Франкфуртской международной книжной ярмарки 2020 года будет опубликована в интернете: www.bookfest.de.

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