 На крупнейшей в мире книжной ярмарке книг в этом году не будет | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.09.2020

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Культура и стиль жизни

На крупнейшей в мире книжной ярмарке книг в этом году не будет

Дирекция Франкфуртской книжной ярмарки - самой большой в мире - решила, что в ее павильонах в этом году не будут выставлять книги. Но все же ярмарка состоится. Как?

На Франкфуртской ярмарке

Впервые за более чем семь десятилетий своего существования Франкфуртская международная книжная ярмарка, принимавшая каждый год более семи тысяч издательств, литературных агентств, медийных компаний, книготорговых объединений, решила на этот раз книги на стендах вообще не выставлять. Павильоны ярмарки останутся закрытыми, - за исключением одного-единственного, в котором располагается студия первого канала немецкого телевидения.

Прямые трансляции авторских презентаций и телевизионные интервью с писателями состоятся, причем даже со зрителями. Но зрителей будет мало, и организованы эти передачи будут с соблюдением строжайших требований гигиены.

Диктует пандемия

Причины такого решения - остающаяся серьезной пандемическая ситуация в Германии и в целом в Европе и других частях света. Еще в конце мая генеральный директор книжной ярмарки Юрген Боос (Juergen Boos) говорил о том, что ярмарка состоится в привычном формате, - пусть и с участием лишь небольшой части экспонентов и, в основном, из Германии. И даже ношение масок будет делом добровольным. Но ситуация с коронавирусом не стала менее острой, и очень многие издательства, в том числе немецкие, объявили о том, что не приедут на ярмарку. Кроме того, соблюсти все меры предосторожности на огромной территории Франкфуртской ярмарки, которую посещали обычно около трети миллиона гостей, просто невозможно.

На Франкфуртской ярмарке 2019 года

На Франкфуртской ярмарке 2019 года. Такого сейчас, конечно, не будет

Тем не менее, крупнейший в мире книжный форум все же состоится - с 14 по 18 октября. В самом Франкфурте и других городах Германии пройдут небольшие презентации, встречи с писателями, различные конференции. В общей сложности, их запланировано около ста. Кроме того, очень многое можно будет увидеть в интернете.

В частности, в субботу, 17 октября, с 10 утра и до 22 часов на сайте Франкфуртской международной книжной ярмарки будет транслироваться своеобразный писательский марафон, в котором, в частности, примут участие Дон Уинслоу, Элиот Уайнбергер, Элизабет Гилберт, Ольга Грязнова и многие другие. Трансляция бесплатная.

Обширная сетевая программа Франкфуртской международной книжной ярмарки 2020 года будет опубликована в интернете: www.bookfest.de.

Смотрите также:

  • Стенд издательства Die Andere Bibliothek

    Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке

    В главной роли - книга

    Около 7000 экспонентов из более чем сотни стран. Книжная ярмарка во Франкфурте - самая крупная в мире. Несмотря на наступление электронной книги, большинство стендов здесь и в этом году посвящены все же книге бумажной. Достоинства печатной продукции говорят сами за себя, например, на стенде издательства Die Andere Bibliothek. Оформление новых книг здесь каждый раз поручают новому дизайнеру.

  • Презентация Финляндии

    Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке

    "Finnland. Cool"

    Своей эстетикой поражает и презентация Финляндии. "Finnland. Cool" - так звучит девиз почетного гостя книжной ярмарки в этом году. Оформленные в холодных бело-голубых тонах стенды приглашают, однако, погрузиться в мир литературы, полный душевности и юмора.

  • Гэдээровский Trabant

    Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке

    Немецкая литература о Берлинской стене

    Одна из главных тем в презентации Германии - падение Берлинской стены 25 лет назад. Это событие занимает многих немецких авторов по сей день. Помимо книг приехавшие во Франкфурт издательства захватили с собой и такие реликты, как легендарный гэдээровский Trabant.

  • Российский стенд

    Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке

    Российский стенд

    Россия на ярмарке представляет около тысячи наименований от более чем 50 издательств - в их числе и произведения российских авторов, переведенные на немецкий язык. К подборке книг в этот раз отнеслись тщательней, чем в предыдущие годы.

  • Стенд Узбекистана

    Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке

    С национальным колоритом

    Помимо российских во Франкфурт приехали и издательства из других стран СНГ, например, из Азербайджана, Армении, Беларуси... На стенде с книгами из Узбекистана мужчины солидного вида пили чай и закусывали национальными сладостями.

  • Стенд Каталонии

    Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке

    Книжный сепаратизм

    Каталония - не Испания. Это представители региона, известного своими сепаратистскими настроениями, стремились подчеркнуть и на Франкфуртской книжной ярмарке. Литература на каталонском языке была представлена отдельно. При этом стенд был расположен рядом с испанским, а соседи мирно беседовали друг с другом.

  • Литературные чтения

    Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке

    Литературные чтения под дождем

    Долгое время презентация книг во Франкфурте проходила исключительно в рамках выставочных помещений. В последние годы под мероприятия стали отводить и пространство между павильонами. Правда, на сей раз погода подкачала. Но, несмотря на дождь, в палатке, где проходили литературные чтения, свободных мест почти не было.

  • На ярмарке

    Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке

    Слово цифре

    Цифровые технологии - уже привычное явление на Франкфуртской книжной ярмарке. По статистике, каждый четвертый житель Германии читает электронные книги. Где спрос - там и предложение.

  • Стенд Хорватии

    Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке

    В тренде

    Связь книги с электронными медиа учтена и в презентации многих стран. Один из примеров - стенд Хорватии.

  • Молодой посетитель ярмарки

    Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке

    Новое поколение выбирает...

    Особый раздел на книжной ярмарке отводится под образовательную тематику. И здесь цифровая революция дает о себе знать. Большое количество гаджетов на стендах помогает привлечь молодую аудиторию.

  • Школьники проводят эксперимент

    Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке

    В классическом варианте

    И все же при всех преимуществах электронных устройств полагаться только на них педагоги не рекомендуют. Некоторые стенды были превращены в площадки для школьных экспериментов. Эффект от наблюдения за происходящим наяву куда лучше виртуальной реальности.

    Автор: Йохен Кюртен, Татьяна Вайнман


Контекст

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Аудио- и видеофайлы по теме

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Россия и Украина: книги - тоже политика?  

Гельмут Коль на Франкфуртской книжной ярмарке  

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