На крупнейшем химическом заводе ФРГ произошел взрыв

На головном заводе химического концерна BASF в Людвигсхафене прогремел взрыв. Пострадали 14 человек. Пожар потушен. В компании уверяют, что выбросы не опасны, но пожарные призывают местных жителей закрыть окна.

На головном заводе немецкого химического концерна BASF в городе Людвигсхафен (земля Рейнланд-Пфальц) в понедельник, 29 июля, произошел взрыв. 14 сотрудников предприятия получили легкие ранения и были доставлены в заводскую поликлинику, сообщили в компании. Причина взрыва выясняется.

Возникший пожар потушила пожарная служба предприятия. Очевидцы сообщали об облаке черного дыма, который поднимался над заводом.

Мониторинг зафиксировал на территории завода и в близлежащих районах повышенный уровень углеводородов в воздухе. В компании уверяют, что выбросы не опасны. Однако местная пожарная служба призвала местных жителей закрыть окна и отключить системы вентиляции и кондиционеры.

На заводе идут масштабные структурные изменения

BASF - крупнейший в мире химический концерн, который производит товары для сельского хозяйства, фармацевтики, строительства и других областей. В начале года BASF объявил о введении дополнительных мер экономии на своем заводе в Людвигсхафене. Была поставлена задача к концу 2026 года довести здесь ежегодное снижение производственных издержек до более чем 2 млрд евро. К этому времени уже были уменьшены объемы производства аммиака и удобрений. Ожидалось, что на заводе к 2026 году сократят до 700 рабочих мест из почти 39 тысяч.

В 2022 и 2023 годах BASF работает в Германии с убытками - в отличие от его подразделений в других странах Европы, Азии и Америки. До агрессии РФ против Украины концерн был крупнейшим немецким промышленным клиентом "Газпрома", с которым благодаря своей дочерней компании Wintershall Dea имел особо тесные отношения.

Теперь BASF, оставшись без российского газа, взялся за диверсификацию своего энергоснабжения. Завод концерна в Людвигсхафене начали переводить на использование возобновляемых источников энергии. "Мы хотим превратить Людвигсхафен в одного из лидеров химической отрасли по низким выбросам CO2, обеспечивающего высокую доходность и устойчивое развитие", - заявил глава BASF Мартин Брудермюллер (Martin Brudermüller), представляя отчет компании за 2023 год.