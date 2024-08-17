Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировано на Камчатке. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом утром в воскресенье, 18 августа по местному времени, сообщил Камчатский филиал геофизической службы РАН. Отмечается, что жители столицы региона Петропавловска-Камчатского могли почувствовать толчки мощностью до шести баллов.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане в 108 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского примерно на глубине 6 км, сообщает "Интерфакс". Информации о жертвах или разрушениях нет. Спасатели МЧС и пожарные обследуют здания в столице российского региона.

На фоне землетрясения на Камчатке также извергается вулкан Шивелуч. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, вулкан выбросил столб пепла на высоту до 8 километров над уровнем моря. Местное МЧС, в свою очередь, сообщило о небольшом пеплопаде в поселке Усть-Камчатск.

Землетрясения в Японии и на Тайване

В пятницу, 16 августа, землетрясение магнитудой 6,3 произошло на острове Тайвань. Его почувствовали, в том числе, жители островной столицы Тайбэя. По данным местных властей, метро какое-то время продолжало работать на пониженной скорости.

В свою очередь, правительство Японии в четверг, 15 августа, отменила предупреждение о возможном "мегаземлетрясении" спустя неделю после его появления. До этого власти попросили местных жителей быть бдительными и соблюдать меры предосторожности в связи с повышенной вероятностью подземных толчков.