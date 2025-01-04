На Тамару Эйдельман возбудили дело о "реабилитации нацизма"

В отношении российского историка, 65-летней Тамары Эйдельман возбуждено еще одно уголовное дело по статье о "реабилитации нацизма". Об этом в субботу, 4 января, сообщило агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

Дело заведено по пункту статьи о "реабилитации нацизма с использованием средств массовой информации либо интернета". Максимальное наказание по ней составляет лишение свободы на срок до пяти лет. Что именно стало поводом для возбуждения дело, не уточняется.

Первое уголовное дело

О заведении первого уголовного дела по статье о "реабилитации нацизма" стало известно 28 июня 2024 года. Прокуратура Москвы 21 июня сообщила, что обнаружила в авторской программе на канале историка высказывания, по мнению властей РФ, "выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества".

Эйдельман - заслуженный учитель России, автор YouTube-канала с 1,75 млн подписчиков. После начала войны РФ в Украине в феврале 2022 года она покинула Россию. Эйдельман известна своей антивоенной позицией. Она была признана в РФ "иноагентом".

"Ужасающий кризис захватит практически всех"

В ноябре 2022 года в беседе с DW она говорила о последствиях полномасштабного вторжения РФ: "Тысячи людей вернутся с войны, а это всегда травмированные люди, что приводит к напряжению в обществе, к личным тяжелейшим переживаниям, синдромам, болезням и так далее".

"Дальше параллельно с этим будет другой синдром - потому что все те же миллионы людей, которые не просто поддерживают войну, а которые верят сейчас, что "мы сейчас пойдем накостыляем этим" - им тоже надо будет как-то жить с тем, что было. Им тоже надо будет как-то вообще по-новому вписываться в реальность, - отмечала она. - Но для меня самое страшное и самое главное - как раз вот этот ужасающий кризис, который захватит практически всех, по той или иной причине".