Гражданина США арестовали в РФ за "стычку с полицией"

По данным следствия, американец Джозеф Татер, получив отказ в заселении в отель, "применил насилие к представителю власти" после принудительной доставки его в полицейское отделение. Ему грозит до пяти лет колонии РФ.

Мещанский районный суд Москвы в четверг, 15 августа, отправил под стражу гражданина США Джозефа Татера по обвинению в применении насилия к представителю власти (статья 318 УК), сообщает пресс-служба судов в Telegram. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Татера Джозефа на срок 2 месяца, то есть до 14 октября 2024 года", - говорится в сообщении. Известно, то адвокат просил назначить американцу меру пресечения, не связанную с арестом, но в "удовлетворении ходатайства" суд отказал.

Как сообщает издание "Медиазона", накануне стало известно, что на Татера завели уголовное дело: по версии следствия, ночью 12 августа он пытался заселиться в гостиницу Radisson Blu Olympiyskiy, но получил отказ из-за отсутствия у него "миграционной карты", из-за чего стал возмущаться. Вызванные сотрудниками отеля полицейские доставили гражданина США в отдел для составления протокола, где он якобы ударил сотрудницу полиции в предплечье.

В тот же день представитель Госдепартамента США Ведант Патель на общей пресс-конференции сообщил журналистам, что Вашингтону известно об аресте Татера в Москве. "Мы работаем над тем, чтобы получить как можно больше информации, работаем над выяснением консульской ситуации и смотрим, возможен ли консульский доступ", - сказал он. Госдепартамент США рекомендует гражданам не ездить в Россию.

МИД Германии еще весной ужесточил рекомендации не ездить в Россию

Министерство иностранных дел Германии также ужесточило рекомендации по поездкам в Россию и теперь "категорически" не рекомендует путешествия в РФ. Изменение внесено "в связи с продолжающимся ухудшением ситуации" и "ростом числа произвольных арестов", сообщило ведомство 6 марта.

В обновленных рекомендациях МИД ФРГ подчеркивается, что существует риск произвольных арестов как для граждан Германии, так и для людей с двойным гражданством. "Граждане Германии и России с двойным гражданством должны учитывать, что российские власти рассматривают их исключительно как граждан России. Это касается и случаев возможного призыва в российские вооруженные силы. Посольство не может предоставить им консульскую защиту", - отмечается на сайте МИД.

Гражданку РФ и США осудили на 12 лет по делу о госизмене

Свердловский областной суд приговорил гражданку РФ и США Ксению Карелину к 12 годам колонии общего режима по делу о государственной измене. Об этом сообщается в Telegram-канале суда 15 августа. Согласно приговору, Карелиной также назначен штраф в размере 300 тысяч рублей и последующее ограничение свободы на полтора года. В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала вину, отмечается в сообщении.

Проживавшая в Лос-Анджелесе Ксения Карелина была задержана в Екатеринбурге в феврале 2024 года, когда вернулась в Россию навестить родственников. 33-летнюю женщину обвинили в перечислении денег на нужды ВСУ. Как установил суд, 24 февраля 2022 года Карелина "по своей инициативе перевела денежные средства в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направились на приобретение Вооруженными силами Украины предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов". По данным ФСБ, женщина также "неоднократно принимала участие в публичных акциях" в поддержку Украины, обороняющейся от вторжения РФ.