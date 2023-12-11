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На границе Украины и Польши разблокирован первый КПП

Лиза Ламбрехт
11 декабря 2023 г.

Власти польского Дорохуска запретили местным дальнобойщикам блокировать контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной. Однако соглашения между Киевом и Варшавой пока нет.

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Украинский грузовик на КПП "Дорохуск - Ягодин"
Украинский грузовик на КПП "Дорохуск - Ягодин"Фото: Monika Sieradzka/DW

Крупнейший контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе Украины и Польши "Ягодин - Дорохуск" вновь открыт для движения грузовиков после нескольких недель блокады польскими перевозчиками. Власти польского Дорохуска объявили в понедельник, 11 декабря, что отзывают разрешение проводить протестные акции на этом КПП. Они сослались на ущерб, причиняемый такими акциями другим польским предприятиям.

"Фирмы уже несут очень большие убытки. К сожалению, кто-то должен был принять это решение", - заявил агентству AFP глава администрации Дорохуска Войцех Сава. Он подчеркнул, что не согласовывал этот шаг с украинскими властями. "Я принял это решение сам, после долгих раздумий и после множества телефонных звонков со всей Польши. Я не могу допустить, чтобы люди теряли работу в других сферах нашей экономики", - сказал глава местной администрации.

Ранее об окончании блокады пропускного пункта "Ягодин - Дорохуск" сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, стабильное движение грузовиков возобновилось с двух часов дня. "Это была трудная работа, но она еще не завершена. Граница должна быть разблокирована полностью, а дальнейшие блокировки не допущены. Работаем дальше, учитывая интересы наших перевозчиков и государства", - говорится в публикации на странице Кубракова в Facebook.

В свою очередь в Мининфраструктуры Польши заявили, что соглашение между Польшей и Украиной о путях выхода из кризиса до сих пор не достигнуто.

Польские дальнобойщики при поддержке местных фермеров начали блокировать КПП на границе с Украиной с начала ноября. Помимо пункта "Ягодный - Дорохуск", они заблокировали пункты пропуска "Краковец - Корчевая", "Хребенное - Рава-Русская", а позже - "Медыка - Шегини". Так польские перевозчики протестуют против ввоза дешевой продукции конкурентами из соседнего государства.

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