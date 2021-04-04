На границе с Беларусью застрелился украинский солдат-срочник

В Волынской области (ВО) Украины на границе с Беларусью во время патрулирования застрелился 20-летний украинский солдат срочной службы из Николаева. Об этом сообщили в понедельник, 5 апреля, в пресс-службе Главного управления Национальной полиции по ВО.
По ее данным, "военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата". Что послужило поводом к трагедии, произошедшей вечером 2 апреля близ Ковеля, выясняется.
Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту самоубийства начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
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Бои вокруг Авдеевки - мирные жители в отчаянии
Бои вокруг промзоны
Нынешняя эскалация конфликта в Донбассе началась утром 29 января с активизациии боевых действий в Авдеевке, вокруг промзоны, прилегающей к стратегически важной трассе, соединяющей подконтрольные пророссийским сепаратистам Донецк и Горловку. Уже вскоре в Киеве и Донецке заявили о первых боевых потерях и пострадавших мирных жителях. Из-за боевых действий город был обесточен.
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Бои вокруг Авдеевки - мирные жители в отчаянии
Страдания мирных жителей
Из-за боев вокруг Авдеевки, которые продолжаются уже шестой день подряд, страдает гражданское население по обе стороны линии разграничения. Дом этого мужчины в бывшем городе-спутнике Донецка разрушен в результате попадания в него снаряда. С начала боев вокруг города, по данным украинской полиции, погибли трое мирных жителей.
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Бои вокруг Авдеевки - мирные жители в отчаянии
Гуманитарная ситуация ухудшается
Из-за обесточивания и повреждения линий газоснабжения гуманитарная ситуация в Авдеевке остается крайне сложной. В городе оборудованы пункты обогрева и раздачи пищи населению. Международный комитет Красного Креста с пятницы, 3 февраля, организовал доставку топлива для электрогенераторов города с расположенной к северу от города Константиновки - по шесть тонн в сутки до урегулирования ситуации.
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Бои вокруг Авдеевки - мирные жители в отчаянии
Промышленность под ударом
Последствия боевых действий коснулись и крупнейшее предприятие Авдеевки - коксохимический завод. Он был обесточен, как и весь город. Перебои в работе завода ощутили на себе и промышленники расположенного в более сотни километрах Мариуполя - один из тамошних металлургических гигантов полностью зависим от поставок кокса из Авдеевки. Из-за боев восстановительные работы на заводе не проводят.
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Бои вокруг Авдеевки - мирные жители в отчаянии
Заблокированные под землей
Из-за боевых действий без электричества осталась и часть подконтрольного пророссийским сепаратистам Донецка. Работники крупнейшей шахты города - имени Засядько - оказались заблокированными в забое. К счастью, электроснабжение было восстановлено, и их удалось спасти.
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Бои вокруг Авдеевки - мирные жители в отчаянии
Боевые потери
Только 2 февраля в ходе боев вокруг Авдеевки погибли 4 украинских военных, 17 - ранены, сообщили в штабе АТО. Всего с начала обострения ситуации погибли более десяти украинских солдат. Сепаратисты обстреливают Авдеевку и ее окрестности с "Градов", самоходных артиллерийских установок калибром 122 и 152 миллиметров, танков, минометов и других видов вооружения, заявляют в Киеве.
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Бои вокруг Авдеевки - мирные жители в отчаянии
Жертвы среди мирных жителей
Бои вокруг Авдеевки затронули и подконтрольный сепаратистам самопровозглашенной ДНР Донецк. Вследствие обстрелов нескольких районов города разрушен ряд домов и повреждены инфраструктурные объекты. Последствиями обстрелов Донецка 2 февраля, по данным сепаратистов, стали двое погибших мирных жителей и более десяти раненых.
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Бои вокруг Авдеевки - мирные жители в отчаянии
Вопреки минским соглашениям
Вопреки минским договоренностям, вблизи линии соприкосновения, очевидно, находится тяжелое вооружение. Наличие танков и гаубиц в районе Авдеевки подтвердили и в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. В украинском Минобороны заявили, что бронетехника участия в боевых действиях не принимает и находится в оперативном резерве украинских войск на случай попытки противника прорвать оборону.
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Бои вокруг Авдеевки - мирные жители в отчаянии
Эвакуация
Из-за интенсивных боевых действий украинские власти эвакуируют мирных жителей из прилегающих к линии соприкосновения территорий. Вечером в четверг, 2 февраля, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) сообщили об эвакуации из Авдеевки 188 человек, в том числе 95 детей. Большинство из них вывозят в пансионаты, расположенные на севере Донецкой области, в Славянске и Святогорске.
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Бои вокруг Авдеевки - мирные жители в отчаянии
Разрушения в Донецке
Сообщения о разрушениях и эвакуации мирных жителей поступают и со стороны сепаратистов. Эта парикмахерская в Куйбышевском районе Донецка была полностью разрушена в результате обстрелов последних дней. В четверг, 2 февраля, в самопровозглашенной ДНР заявили об эвакуации 53 жителей расположенного на севере Донецка Киевского района, в том числе 10 детей.
Автор: Данил Билык