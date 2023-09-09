На G20 обсуждают Украину и другие события 563-го дня войны

На 563-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Жертвы российских обстрелов Украины

В течение суток российские войска нанесли два ракетных и 29 авиационных ударов, а также совершили 14 обстрелов из систем залпового огня по позициям украинских военных и населенным пунктам страны, сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке. В поселке Солнечное в Херсонской области при обстреле погиб 48-летний местный житель, рассказал глава военной администрации региона Александр Прокудин.

В Черниговской области в результате артиллерийского обстрела был ранен 68-летний мужчина. "Мэр" оккупированного Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле Куйбышевского и Киевского районов города. В результате один человек погиб, два ранены. В больнице Умерла одна из пострадавших в результате обстрела города Сумы накануне, сообщили в военной администрации Сумской области.

Участники саммита G20 согласовали совместную итоговую декларацию

В Нью-Дели открылся двухдневный саммит "Большой двадцатки" (G20). Участники подписали совместную итоговую декларацию, текст которой был разработан принимающей саммит Индией совместно с ЮАР, Бразилией и Индонезией. Лидеры стран осудили "применение силы" для "завоевания позиций" в Украине. При этом Москва добилась того, чтобы текст не содержал прямого осуждения российской агрессии против Украины. Вместо этого декларация призывает воздерживаться от посягательств на территориальную целостность или политическую независимость того или иного государства, ссылаясь на Устав Организации Объединенных Наций (ООН).

Кроме того, в документе вновь подвергаются критике - по крайней мере, косвенной - угрозы России использовать ядерное оружие. "Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы", - говорится в заявлении. Подписание соглашения стало неожиданностью, поскольку "большая двадцатка" глубоко расколота по поводу войны на Украине, отмечает агентство Reuters.

Киев раскритиковал декларацию G20 о войне в Украине

В МИД Украины раскритиковали итоговую декларацию G20. "Украина благодарна партнерам, пытавшимся включить в текст сильные формулировки. В то же время в части об агрессии России против Украины "группе двадцати" нечем гордиться", - написал представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

"Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию. Принцип «"ничего об Украине без Украины" остается ключевым как никогда", - продолжил он, опубликовав вариант декларации с правками от Украины.

Bloomberg: Эрдоган призывает G20 выполнить условия РФ по "зерновой сделке"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе закрытых встреч с мировыми лидерами во время саммита G20 в Нью-Дели убеждает их выполнить условия России для возобновления "зерновой сделки", сообщило со ссылкой на источники агентство Bloomberg. Турецкий президент, в том числе призывает содействовать страхованию российского экспорта продовольствия лондонской компанией Lloyd's, а также снова подключить Москву к системе SWIFT, рассказали турецкие чиновники, знакомые с ходом дискуссий.

Усилия Турции вряд ли повлияют на союзников Украины в США и Европе, считает Bloomberg. Западные страны не намерены ослаблять санкции и не видят в них препятствий для экспорта российской сельхозпродукции, пишет агентство. Несколько европейских дипломатов рассказали, что предложенный ООН компромисс о создании и подключении "дочки" Россельхозбанка к SWIFT был отвергнут Россией.

ABC: США могут поставить Украине ракетные комплексы ATACMS

Соединенные Штаты, по всей вероятности, согласятся поставить Украине дальнобойные ракетные комплексы ATACMS, которые позволили бы ей наносить удары по российским войскам, расположенным далеко за линией фронта, в том числе в аннексированном Крыму. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на американских чиновников. "Они на подходе", - сказал один из собеседников, хотя и добавил, что до официального объявления планы военной помощи Киеву могут измениться. Второй чиновник заявил, что поставка ракет "обсуждается" и что их, вероятно, включат в ближайший пакет американской военной помощи Украине. Однако до момента получения ракет могут пройти месяцы, оговорил он.

Администрация Джо Байдена, несмотря на просьбы Киева и давление американских законодателей, отказывалась передавать Украине комплексы ATACMS, дальность стрельбы которых, в зависимости от модификации, может превышать 300 километров. Отказ был обоснован опасениями, что передача таких ракет приведет к еще большей эскалации конфликта, а также ограниченностью запаса таких комплексов. Но сейчас США обнаружили, что на вооружении у них находится больше ATACMS, чем предполагалось.

Зеленский: Украина начнет переговоры с Японией о "гарантиях безопасности"

Владимир Зеленский в Киеве встретился с министром иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси. Президент Украины по итогам переговоров сообщил, что договорился с министром иностранных дел Японии начать подготовку двустороннего документа о "гарантиях безопасности".

"Договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в развитие декларации G7. Я благодарен Японии за то, что она остается нашим ключевым партнером в Азии и поддерживает Украину", - написал после встречи Зеленский.

Банк Ватикана ответил Подоляку на намеки о российском финансировании

Банк Ватикана, носящий официальное имя "Институт религиозных дел" (IOR), отверг утверждения, что у него есть инвестиции из России. Ранее советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Ватикан не может быть посредником между Россией и Украиной из-за якобы "пророссийских"настроений. "Нужно посмотреть на инвестиции, которые делает Россия в банк Ватикана. И почему такая странная позиция у страны под названием Ватикан. Надо немного подробнее это проанализировать", - сказал Подоляк.

"IOR не получает денег из России и не инвестирует деньги из России", - заявили в банке Ватикана, назвав подобные предположения "инсинуациями". По данным IOR, в банке работают 117 сотрудников, и он управляет деньгами и финансовыми инвестициями почти 13 тыс. клиентов церкви общим объемом около 5 млрд евро.

В Украине готовятся к новым зимним атакам РФ на энергоструктуру

Украина получит больше немецких систем противовоздушной обороны Gepard для защиты объектов энергетической сети, сообщил президент страны Владимир Зеленский. "Я хочу поблагодарить партнеров – есть очередная договоренность: Украина получит больше "гепардов" для защиты нашей именно энергетической сети. Но мобилизуем все силы. Чтобы увеличить еще и поставки различных систем ПВО и саму физическую защиту объектов", - сказал Зеленский.

Накануне командующий Объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев заявил, что Украина готовится к зимним атакам России на энергосистемы и полагается на немецкие системы противовоздушной обороны Gepard и крупнокалиберные пулеметы, такие как американский M2 Browning.

Reuters: Рост выпуска снарядов в России не покроет их дефицит

Россия в ближайшие годы может увеличить производство артиллерийских снарядов до 2 миллионов единиц в год, однако по-прежнему будет испытывать их нехватку в условиях войны против Украины. Такую точку зрения чиновник одной из западных стран высказал в беседе с агентством Reuters. В 2022 году российские войска применили в Украине от 10 до 11 млн единиц снарядов, указал он.

В то же время вложения РФ в оборонный сектор могут создать условия для выпуска около 200 танков в год, но и этот показатель не перекрывает потребности Москвы, объяснил чиновник. Ранее западные эксперты оценивали потенциал роста российского производства снарядов и танков вдвое ниже, отмечает агентство.

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