 На Филиппинах от тайфуна ″Раи″ погибли десятки человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.12.2021

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Мир

На Филиппинах от тайфуна "Раи" погибли десятки человек

На западе Филиппин продолжаются спасательные работы спустя два дня после того как на островное государство обрушился тайфун "Раи" - 22-й в этом сезоне.

Разрушения на Филиппинах, вызванные тайфуном Раи

Разрушения на Филиппинах

На Филиппинах погибли более 30 человек в результате тихоокеанского тайфуна "Раи", обрушившегося на островное государство два дня назад. Еще десятки человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщили в субботу, 18 декабря власти в городе Суригао, являющемся административным центром провинции Северный Суригао.

Тем самым 22-й в этом сезоне тайфун стал наиболее смертоносным с начала года, сообщает агентство AFP. Сотни тысяч людей на западе Филиппин были эвакуированы, многие из них до сих пор не могут вернуться в свои дома.

По данным филиппинского ведомства по чрезвычайным ситуациям, в наиболее пострадавших регионах работают более 18 тысяч спасателей. Эпицентром природной катастрофы оказался популярный у туристов остров Сиаргао, относящийся к провинции Северный Суригао, а также север острова Минданао. Во многих районах разрушены коммуникационные сети и линии электропередачи, большое число населенных пунктов затоплены.

Мощный тайфун в конце сезона

"Раи" обрушился на Филиппины 16 декабря - в самом конце сезона тайфунов. В большинстве случаев наиболее сильные из них имеют место с июля по октябрь. Сила ветра достигала 195 километров в час, что соответствует в США урагану категории 5. Во всем мире в среднем случается около пяти аналогичных штормов в год, пишет далее AFP.

18 декабря циклон продолжил путь в направлении Вьетнама. По данным вьетнамского Национального координационного комитета по борьбе с последствиями стихийных бедствий, в регионе объявлено штормовое предупреждение, все службы чрезвычайных ситуаций переведены в состояние повышенной готовности.

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    Хаос и отчаяние

    Обрушившийся на Филиппины тайфун "Хайян" движется дальше, оставляя за собой полосу разрушений. По оценкам властей, ураган унес жизни более 10 тысяч человек. Целые районы лежат в руинах, оборваны электрические и телефонные линии. Службы спасения перегружены, выжившие пытаются спастись самостоятельно.

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    После разрушительного тропического шторма, который в пятницу, 8 ноября, пришел на острова Лейте и Самар на востоке Филиппинского архипелага, поставки продуктов питания прекратились. Жители пытаются увезти самое необходимое из одной из местных лавочек. Особенно сложное положение в городе Таклобан: местные жители сообщают о случаях кражи молока и риса из магазинов и торговых центров.

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    Мародерство процветает

    Под проливным дождем местные жители пытаются спасти свои пожитки - в том числе от собственных соседей. "У людей сдают нервы от голода или после потери близких", - рассказывает учитель Эндрю Помеда. На полностью разрушенном острове Лейта мародеры даже остановили и ограбили грузовик с гуманитарной помощью, предназначенной для 5 тысяч семей.

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    Штурм магазинов

    Толпа в панике прорывается через ограждения у одного из магазинов."В Таклобане царит абсолютный хаос", - говорит Роджер Маркадо, губернатор расположенной по соседству с городом провинции Южный Лейте. В борьбе за выживание люди прибегают ко всем средствам: они не только громят продовольственные магазины, но даже пытаются взламывать банкоматы.

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    Помощь с воздуха

    Военные филиппинских ВВС привезли продукты жителям одной из деревень острова Панай, оказавшимся отрезанными от мира в результате урагана. Огромное количество людей ждет помощи в отдаленных районах, однако вследствие масштабных разрушений инфраструктуры доступ туда затруднен. Представители Красного Креста призывают делать благотворительные пожертвования для пострадавших от тайфуна.

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    Одеяла из Германии

    Ситуация на Филиппинах вызывает сочувствие во всем мире. США, ЕС и другие государства пообещали предоставить стране материальную помощь в размере нескольких миллионов долларов. Всемирная организация помощи детям World Vision и объединение немецких благотворительных организаций Aktion Deutschland Hilft отправили тысячи теплых одеял и полотен палаточного брезента для размещения пострадавших.

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    Ураган на Филиппинах: каждый выживает, как может

    В поисках пристанища

    Во многих провинциях люди вынуждены покинуть свои полностью разрушенные деревни. По данным филиппинских властей, около 800 тысяч жителей, бросив все свое имущество, пытаются найти прибежище в лагерях временного размещения. Там уже находятся сотни тысяч людей, оставшихся без жилья. По предварительным оценкам, от последствий урагана "Хайян" пострадали более 4 миллионов человек.

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    Ураган на Филиппинах: каждый выживает, как может

    Убежище в храме

    На алтаре сушится выстиранное белье, рядом играют дети - многие выжившие во время урагана нашли пристанище в уцелевших храмах. 80 процентов филиппинцев - католики. Еще до катастрофы провинция Лейте, серьезно пострадавшая в результате тайфуна, была одним из беднейших регионов архипелага.

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    Ураган на Филиппинах: каждый выживает, как может

    Призывы о помощи

    Плакат на ограде церкви призывает помогать беженцам. Помимо ФРГ предоставить поддержку пострадавшим пообещали Новая Зеландия, Австралия и США. Немецкая благотворительная организация I.S.A.R. Germany из Дуйсбурга отправила в регион бедствия медицинскую команду из 24 человек. Специалисты службы технической помощи Technisches Hilfswerk также вылетели на Филиппины.

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    Ураган на Филиппинах: каждый выживает, как может

    Застывшие гиганты

    Даже грузовые суда подвергаются налетам мародеров. Многометровые штормовые волны вынесли на берег в Таклобане гигантские сухогрузы. В их трюмах остается еще много полезного. Распределение гуманитарной помощи превращается в настоящую катастрофу из-за разрушений в портах и повреждений на транспортных маршрутах.

    Автор: Ирина Филатова


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