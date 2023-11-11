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ВУЗ в РФ обвинили по статье о "нежелательной организации"

Даниил Сотников
11 ноября 2023 г.

Поводом для составления протоколов об участии в деятельности о "нежелательной организации" в отношении Европейского университета в Санкт-Петербурге стали найденные в библиотеке книги.

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Логотип Европейского университета в Санкт-Петербурге
Логотип Европейского университета в Санкт-ПетербургеФото: DW/W. Izotow

На Европейский университет в Санкт-Петербурге составили два протокола об участии в деятельности "нежелательной организации" (статья 20.33 КоАП), пишет в субботу, 11 ноября, интернет-издание "Медиазона" со ссылкой на базу административных дел Дзержинского районного суда города.

Протоколы были составлены по итогам "проверки на экстремизм" которую в мае этого года проводили прокуратура и Рособрнадзор, сообщили изданию "Ротонда" в университете. Поводом стали найденные в библиотеке книги о древнекитайских философах, музеях Санкт-Петербурга, культурных различиях и глобализации, изданные при поддержке Института "Открытое общество" и Института Кеннана.

Университет готовит возражения для суда

В университете подчеркнули, что эти книги были изданы и приняты в библиотеку задолго до принятия в России закона о "нежелательных организациях", а после изменений в законодательстве их хранили в "специальном закрытом фонде" и никому не выдавали. С прокуратурой университет не согласен и готовит возражения для суда, пишет "Ротонда". Европейскому университету грозит штраф до ста тысяч рублей.

Сотрудничество с организацией, получившей в РФ статус "нежелательной", влечет сначала административное наказание - штрафы вплоть до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит уголовным преследованием (статья 284.1 УК).

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