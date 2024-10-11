На экс-зампреда правительства Ингушетии совершено покушение

Нападение на Шерипа Аликхаджиева произошло в Подмосковье. Неизвестный четыре раза выстрелил в него, после чего скрылся.

В Подмосковье совершено покушение на бывшего заместителя председателя правительства Ингушетии Шерипа Аликхаджиева, сообщила в пятницу, 11 октября, газета "Коммерсант" со ссылкой Следственный комитет России (СКР).

По сведениям Telegram-канала Baza, нападение произошло вечером 10 октября, когда 52-летний Аликхаджиев находился на веранде своего дома в деревне Лапино. Неизвестный четыре раза выстрелил в него, после чего скрылся. Аликхаджиев получил два ранения, но выжил.

В момент нападения Шерип Аликхаджиев находился дома один, пишет канал "112". Свидетелей покушения не было. После того как стрелявший скрылся, пострадавший смог позвонить жене, и та оповестила родственников. Вызвали скорую помощь. Когда приехали врачи, Аликхаджиев передвигался самостоятельно, был в ясном уме, и лишь в больнице выяснилось, что ему нужна срочная операция.

Уголовное дело по факту покушения

Сейчас Аликхаджиев находится в реанимации. По словам родственников, в последнее время он не получал никаких угроз. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Шерип Аликхаджиев занимал должность первого зампредседателя Госсовета Чечни, а также возглавлял Шалинский район. Ранее он также работал заместителем председателя правительства Ингушетии. "112" отмечает, что Аликхаджиев - близкий друг и соратник Ахмата Кадырова. В последние годы Аликхаджиев работал помощником депутата российской Госдумы Владимира Шаманова.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов объявить кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы РФ Ризвану Курбанову из Дагестана и Бекхану Барахоеву из Ингушетии из-за конфликта вокруг Wildberries.