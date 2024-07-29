На Дунцову составили протокол за недонесение на себя

На Екатерину Дунцову составили протокол. Минюст РФ считает, что она должна была донести на себя как на "иноагента", поскольку распространяла сообщения Монеточки, Шульман и других.

На Екатерину Дунцову составили протокол о неисполнении требований, предъявляемых российским законодательством к "иностранным агентам". Политику грозит штраф до 50 тыс. рублей. Об этом соратники Дунцовой написали в ее в Telegram-канале в понедельник, 29 июля, прикрепив к посту сфотографированный протокол Минюста РФ.

Ведомство считает, что Дунцова должна была донести на себя как на "иноагента", поскольку с ноября 2023 года по май 2024-го политик распространяла материалы издания "7x7 - Горизонтальная Россия", Екатерины Шульман, Елизаветы Гырдымовой (певицы, выступающей под псевдонимом "Монеточка") и других лиц и организаций, признанных "иноагентами". Кроме того, 14 и 17 марта 2024 года "выявлены факты участия" Дунцовой "в создании материалов на иностранной площадке YouTube, в том числе на иностранных каналах (Германия, Латвия)", утверждает Минюст РФ.

В протоколе, кроме того, написано, что Екатерина Дунцова занималась политикой путем "распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике" и "формирования общественно-политических взглядов и убеждений". При этом она, с точки зрения ведомства, "находилась под иностранным влиянием".

В Telegram-канале Дунцовой новое преследование названо "очередным актом давления и несправедливости", а также "репрессиями". Она пообещала обжаловать протокол.

Дунцову признали "иноагентом" 31 мая

Журналистка Екатерина Дунцова, которая пыталась стать кандидатом в президенты РФ, но не была допущена до выборов, была признана "иностранным агентом" 31 мая. "Это сделано, чтоб помешать лично мне участвовать в выборах и помогать кандидатам от нашей партии "Рассвет", - написала политик в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что не имеет отношения к интернет-страницам и Telegram-каналам, участие в которых приписали ей в Минюсте РФ, и пообещала оспорить это решение.

Также Дунцова напомнила слова главы ведомства о том, что якобы никто из тех, кто пытался оспорить свой статус "иноагента", не говорил, что "служит интересам России". "Так вот, я заявляю, что я за Россию и против иностранного вмешательства в наши дела", - отметила она. По словам Дунцовой, внесение ее в реестр не помешает строить партию "Рассвет" и никак не скажется на ее членах.