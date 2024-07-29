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На Дунцову составили протокол за недонесение на себя

Олег Соколенко
29 июля 2024 г.

На Екатерину Дунцову составили протокол. Минюст РФ считает, что она должна была донести на себя как на "иноагента", поскольку распространяла сообщения Монеточки, Шульман и других.

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На Дунцову составили протокол за нарушение требований к "иноагентам" в РФ
На Дунцову составили протокол за нарушение требований к "иноагентам" в РФФото: Boris Aleksiev/Anadolu/picture alliance

На Екатерину Дунцову составили протокол о неисполнении требований, предъявляемых российским законодательством к "иностранным агентам". Политику грозит штраф до 50 тыс. рублей. Об этом соратники Дунцовой написали в ее в Telegram-канале в понедельник, 29 июля, прикрепив к посту сфотографированный протокол Минюста РФ.

Ведомство считает, что Дунцова должна была донести на себя как на "иноагента", поскольку с ноября 2023 года по май 2024-го политик распространяла материалы издания "7x7 - Горизонтальная Россия", Екатерины Шульман, Елизаветы Гырдымовой (певицы, выступающей под псевдонимом "Монеточка") и других лиц и организаций, признанных "иноагентами". Кроме того, 14 и 17 марта 2024 года "выявлены факты участия" Дунцовой "в создании материалов на иностранной площадке YouTube, в том числе на иностранных каналах (Германия, Латвия)", утверждает Минюст РФ.

В протоколе, кроме того, написано, что Екатерина Дунцова занималась политикой путем "распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике" и "формирования общественно-политических взглядов и убеждений". При этом она, с точки зрения ведомства, "находилась под иностранным влиянием".

В Telegram-канале Дунцовой новое преследование названо "очередным актом давления и несправедливости", а также "репрессиями". Она пообещала обжаловать протокол.

Дунцову признали "иноагентом" 31 мая

Журналистка Екатерина Дунцова, которая пыталась стать кандидатом в президенты РФ, но не была допущена до выборов, была признана "иностранным агентом" 31 мая. "Это сделано, чтоб помешать лично мне участвовать в выборах и помогать кандидатам от нашей партии "Рассвет", - написала политик в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что не имеет отношения к интернет-страницам и Telegram-каналам, участие в которых приписали ей в Минюсте РФ, и пообещала оспорить это решение.

Также Дунцова напомнила слова главы ведомства о том, что якобы никто из тех, кто пытался оспорить свой статус "иноагента", не говорил, что "служит интересам России". "Так вот, я заявляю, что я за Россию и против иностранного вмешательства в наши дела", - отметила она. По словам Дунцовой, внесение ее в реестр не помешает строить партию "Рассвет" и никак не скажется на ее членах.

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