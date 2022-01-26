 На Дальнем Востоке ″заминировали″ десятки школ | Новости из Германии о России | DW | 26.01.2022

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Россия

На Дальнем Востоке "заминировали" десятки школ

Письма с угрозами от неизвестных получили школы в Петропавловске-Камчатском, в Анадыре и в Хабаровске. Во всех школах городов была проведена эвакуация.

Глобус на парте в пустой классной комнате в российской школе

Учеников всех школ Петропавловска-Камчатского отправили по домам утром в среду, 26 января, после "анонимного сообщения о возможном акте терроризма", сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. В настоящее время здания школ проверяют спецслужбы.

В администрации города отметили, что из школ Петропавловска-Камчатского эвакуировали более 19,4 тысячи человек.

Более 1,7 тысячи человек эвакуировали на Чукотке 

Кроме того, "анонимные сообщения о заложенных бомбах" поступили в образовательные учреждения и правоохранительные органы Анадыря на Чукотке. Из школ, детских садов и других учреждений были эвакуированы более 1,7 тысячи человек, указала мэрия Анадыря. Городские автобусы были сняты с маршрутов для эвакуации.

Кроме того, массовое "минирование" школ произошло в Хабаровске. На электронную почту мэрии 26 января поступило "письмо с угрозами от неизвестных", сообщили городские власти. В связи с этим управлением образования начало эвакуацию всех школ города, говорится в сообщении. Детей вывели из всех 70 учреждений.

Новая волна "минирований"

В январе по всей России снова начали поступать анонимные сообщения об угрозах взрыва в учебных заведениях. Только за последние дни подобные инциденты произошли в Москве, Саратове, Тюмени и Челябинске.

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    Автор: Инга Ваннер, Кейт Мюзер


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