На Дальнем Востоке "заминировали" десятки школ

Учеников всех школ Петропавловска-Камчатского отправили по домам утром в среду, 26 января, после "анонимного сообщения о возможном акте терроризма", сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. В настоящее время здания школ проверяют спецслужбы.

В администрации города отметили, что из школ Петропавловска-Камчатского эвакуировали более 19,4 тысячи человек.

Более 1,7 тысячи человек эвакуировали на Чукотке

Кроме того, "анонимные сообщения о заложенных бомбах" поступили в образовательные учреждения и правоохранительные органы Анадыря на Чукотке. Из школ, детских садов и других учреждений были эвакуированы более 1,7 тысячи человек, указала мэрия Анадыря. Городские автобусы были сняты с маршрутов для эвакуации.

Кроме того, массовое "минирование" школ произошло в Хабаровске. На электронную почту мэрии 26 января поступило "письмо с угрозами от неизвестных", сообщили городские власти. В связи с этим управлением образования начало эвакуацию всех школ города, говорится в сообщении. Детей вывели из всех 70 учреждений.

Новая волна "минирований"

В январе по всей России снова начали поступать анонимные сообщения об угрозах взрыва в учебных заведениях. Только за последние дни подобные инциденты произошли в Москве, Саратове, Тюмени и Челябинске.

Смотрите также:

Первый день в немецкой школе Школьный кулек В руках первоклассницы - большой, яркий кулек. Schultüte ("школьный кулек") вручали немецкому школьнику уже 200 лет назад. Так упаковывали все необходимое: дощечку с грифелем и мелом, завтрак, а главное - сладости. С годами в кульках появились цветные карандаши, краски, ластики, компакт-диски, маленькие игрушки...

Первый день в немецкой школе Ранцы на любой вкус Выбрать для первоклассника ранец непросто из-за обилия мотивов. Девочки больше всего любят лошадок, мальчики - футбол и машинки. Кроме того, ранец должен быть эргономичен, оптимально приспособлен к спине ребенка, изготовлен из прочного материала. Краски всегда яркие. Нередко в экипировку первоклассника (ранец и другие принадлежности) родители и бабушки с дедушками инвестируют пару сотен евро.

Первый день в немецкой школе Ланч-бокс с завтраком Немецкие дети обычно завтракают в школе на большой перемене. Завтрак, как правило, они берут с собой из дома: бутерброды, овощи, яблоки... Молоко по желанию дают в школе. Обедают только те дети, которые остаются на продленку.

Первый день в немецкой школе Первый урок Первый день и для немецких первоклассников - настоящий праздник. Новичков приветствуют, знакомят со школой и классом, в котором они будут учиться. Ведь уже на следующий день первоклассникам предстоит ориентироваться здесь самостоятельно.

Первый день в немецкой школе Наставники Во время праздника, организованного для первоклашек, новички знакомятся не только с учителями, но и со своими "шефами" (в начальной школе это третьеклассники и четвероклассники), которые помогают малышам. Праздник готовят общими усилиями, а учителя здесь - главные артисты (как на этом снимке).

Первый день в немецкой школе На память Прежде чем распаковать школьный кулек, который первоклассники с помощью родителей и воспитателей детского сада мастерят часто сами, делают памятную фотографию: чтобы этот особенный день был увековечен. Автор: Инга Ваннер, Кейт Мюзер

