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На Балтийском море загорелся танкер с нефтью

Ольга Лебедева | Кирилл Шестаков
11 октября 2024 г.

У берегов Германии загорелся 73-метровый танкер с 640 тоннами нефти. Семь членов экипажа были спасены.

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Тушение пожара на танкере близ Варнемюнде
Тушение пожара на танкере близ ВарнемюндеФото: DGzRS/dpa/picture alliance

У побережья Германии на Балтийском море близ морского курорта Варнемюнде загорелся танкер Annika, груженный 640 тоннами нефти. Пожар на 73-метровом танкере тушат морской спасательный крейсер и два вспомогательных корабля, сообщило в пятницу, 11 октября, управление по чрезвычайным ситуациям германской федерации и федеральных земель. По данным Немецкой морской поисково-спасательной службы (DGzRS), поднимающийся от горящего танкера дым был "виден на большом расстоянии от побережья".

Сейчас возгорание находится "под контролем", а корабль будет отбуксирован в порт города Росток для дальнейшего тушения, сообщил министр окружающей среды земли Мекленбург-Передняя Померания Тилль Бакхаус (Till Backhaus).

Несколько членов экипажа легко ранены 

Семь моряков, находившиеся на борту танкера под немецким флагом, были спасены и доставлены на берег. Несколько из них незначительно пострадали в результате пожара, сообщило Центральное командование по чрезвычайным ситуациям на море Германии (Havariekommando). 

Загрязнения воды из-за пожара на нефтяном танкере пока не произошло, отметили в министерстве охраны окружающей среды города Шверин.

Причины возгорания на танкере пока неизвестны.

 

 

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