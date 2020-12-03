На акции в Ереване потребовали отставки премьера Пашиняна до 8 декабря

В Ереване в субботу, 5 декабря, на площадь Свободы вышли около 20 тысяч человек с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они скандировали "Никол - предатель!", "Никол, уходи!" и "Армения без Никола!". Лидеры оппозиции обвинили Пашиняна в том, что он подписал заведомо капитулянтское соглашение, в результате чего Нагорный Карабах потерял не только бывшие под его контролем азербайджанские территории, но и значительную часть своих земель. Оппозиция обвиняет Пашиняна не только в позорном поражении в войне, но и в социально-экономическом кризисе и гуманитарной катастрофе, а также в расколе общества.
Чего добивается оппозиция?
Объединенное оппозиционное движение по спасению родины потребовало от Пашиняна немедленно подать в отставку и назвало временным премьер-министром Вазгена Манукяна. 74-летний политик был первым постсоветским премьер-министром Армении, позже - министром обороны республики, а во времена правления Сержа Саргсяна возглавлял Общественный совет.
По желанию оппозиции, он должен создать антикризисное правительство национального согласия, которое займется решением проблем, обострившихся после подписания Пашиняном с президентами Азербайджана и России трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Как заявил сам кандидат, через год в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы, в которых он пообещал участия не принимать.
"Дорожная карта" Вазгена Манукяна
Вазген Манукян
На митинге выступил и Вазген Манукян. Он коротко представил задачи, стоящие перед страной, которые требуют разрешения в первую очередь. По его словам, должны начаться немедленные переговоры по заявлению, подписанному тремя главами государств, чтобы "спасти то, что еще можно спасти".
"Мы никогда не смиримся с этим документом, но этот документ де-факто работает, и мы не сможем отказаться от него. Это будет означать войну с Турцией и Азербайджаном и размолвки с российскими миротворцами", - сказал Манукян на митинге оппозиции. "Пункты этого соглашения нуждаются в комментариях. Временное правительство должно работать, чтобы реализовать это соглашение во благо Армении", - отметил Манукян.
В числе приоритетов своей деятельности он назвал решение проблем безопасности страны, укрепления армии, а также немедленное возвращение из Азербайджана военнопленных, заложников, организацию срочной помощи тысячам беженцев из Карабаха и создание условий для возвращения их на родину.
Ультиматум оппозиции Пашиняну
Главным союзником Армении кандидат в премьеры назвал Россию. Коснувшись разговоров о восстановлении отношений с Турцией, Манукян заявил, что с Турцией "у нас нет никаких общих интересов". Кроме того, он подчеркнул необходимость восстановления формата Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Все это, на его взгляд, поможет оздоровить атмосферу в стране, поверить в свои силы и идти вперед. "Если Пашинян не уйдет добровольно, мы добьемся его ухода силой", - заявил Вазген Манукян.
Митинг завершился шествием к государственной резиденции премьер-министра. Там оппозиция предъявила Николу Пашиняну ультиматум: если до полудня 8 декабря Пашинян не объявит о своей отставке, акции неповиновения продолжатся по всей Армении.
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Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев