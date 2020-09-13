 На акции не ходят, но балконы красят. Как протестуют в регионах Беларуси? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 16.03.2021

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Беларусь

На акции не ходят, но балконы красят. Как протестуют в регионах Беларуси?

Как люди из белорусской провинции выражают свое отношение к происходящим в стране политическим событиям и поддерживают ли протесты? DW собрала несколько историй из Брестской области.

Балкон, выкрашенный в цвета бело-красно-белого флага

Балкон, выкрашенный в цвета бело-красно-белого флага

Березовский район долгое время считался одним из самых благополучных не только в Брестской области, но и в целом в Беларуси, благодаря наличию крупных предприятий. Однако экономические и социальные проблемы, вызванные пандемией, сказались на уровне доходов местных жителей, а избирательная кампания лета 2020 года лишь подогрела протестные настроения.

"Город небольшой, недовольных после выборов было много" 

Владимир Зубрицкий прославился в Белоозерске тем, что после президентских выборов в августе 2020 года стал одним из рекордсменов среди жителей города, которые привлекались к административной ответственности за участие "в несанкционированных акциях". Всего на него составили семь протоколов: как за выходы на площадь города, так и за коллективное фото, опубликованное в интернете (в милиции и суде назвали это пикетированием).

Владимир Зубрицкий

Владимир Зубрицкий

Всего Владимира оштрафовали почти на 4850 белорусских рублей (около 1500 евро). Часть штрафов он оплатил сам, иногда помогали жители города. При этом оппозиционером себя Зубрицкий не считает: говорит, что жил обычной жизнью, но не мог оставаться равнодушным, когда в стране творилось насилие.

"Город у нас небольшой, и когда люди узнавали, что их голоса просто фальсифицировали, недовольных было много. Через три дня после выборов в Беларуси заработал интернет и настоящим шоком стали новости из Минска и других крупных городов Беларуси о том, как расправлялись с протестующими", - рассказывает житель Белоозерска.

Сам Владимир Зубрицкий работает автослесарем. По району пошел слух, что после выборов и подавления протестов он отказался ремонтировать автомобили местных сотрудников милиции. "Да, это так: я постоянно предлагал им ехать в другое место", - говорит Владимир и свою принципиальную позицию не меняет.

"В акции не участвовала, а все равно оштрафовали"  

В районном центре Береза большой резонанс вызвал суд над 45-летней Валентиной Медведь. Женщину обвинили в том, что она разместила в одном из Telegram-каналов сообщение, которое содержало оскорбление в адрес местного начальника инспекции по делам несовершеннолетних. Валентина Медведь написала, что этот милиционер - "гнилой и скользкий тип", сравнила его с полицаем, добавив еще несколько неприятных слов.

Город Береза

Районный центр Береза

Обвиняемая в суде пояснила, что не была знакома с начальником инспекции по делам несовершеннолетних, пока он после выборов в августе прошлого года не пришел к женщине домой и не предупредил "о недопустимости противоправных действий".

"Перед этим я оставила в мессенджере сообщение с приглашением к жителям Березы встретиться в городском парке и поговорить по интересам. Я уже 8 лет как разведена: думала, может, с кем познакомлюсь", - рассказала Валентина Медведь.

По ее словам, через несколько дней у магазина она встретила подругу и попалась на глаза тому же милиционеру. В результате на женщину составили протокол за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Валентина Медведь пыталась доказать, что ни в какой акции не участвовала и предъявила чек покупки в магазине, однако ее все равно оштрафовали.

На эмоциях женщина оставила в интернете ту самую фразу про "скользкого типа", за что суд наказал жительницу Березы двумя годами ограничения свободы и обязал выплатить потерпевшему милиционеру 1500 рублей (около 485 евро) в качестве моральной компенсации за "подрыв авторитета".

Закрасить балкон, чтобы не попасть в изолятор

Еще одна необычная история произошла в агрородке Малеч Березовского района, где сотрудники милиции поставили местного жителя Геннадия Климашевича перед выбором: закрасить бело-красно-белый рисунок на балконе или попасть в изолятор.

Митинг, на котором ждали Светлану Тихановскую

Митинг в Березе, на котором ждали Светлану Тихановскую

"Я отдыхал после ночной смены, но пришли милиционеры, разбудили и заявили, что надо изменить цвет балкона. Кто раскрасил балкон снаружи дома - не знаю, мне это не мешает. Сказал сотрудникам милиции, чтобы вызывали коммунальные службы, пусть они и закрашивают, раз это общественное место", - вспоминает Геннадий Климашевич.

Однако силовики дали понять, что если мужчина добровольно не согласится закрасить "нежелательные" цвета, то его обвинят в пикетировании и отправят в изолятор до суда. Оказавшись перед таким выбором, сельчанин согласился закрасить балкон при сотрудниках милиции. Спустя несколько дней Геннадию Климашевичу пришло уведомление о прекращении административного дела за несанкционированную акцию.

Кстати, ранее в Березе суд уже штрафовал местного жителя Дмитрия Трутько за то, что на своем балконе он вывесил бело-красно-белый флаг. До выборов 2020 года подобные меры не применялись, и некоторые жители города вывешивали эту символику в День Воли - 25 марта. Милиция вызывала граждан на профилактические беседы, но до штрафов дело не доходило.

Ждали Тихановскую, а митинг отменили 

Рассказывая о том, как минувшая избирательная кампания преобразила настроения в городе, жители Березы вспоминают события за неделю до выборов, когда кандидат в президенты Светлана Тихановская совершала агитационную поездку в Брестскую область. Вслед за многотысячными митингами в Барановичах и Бресте ее ждали и в Березе. 

Старожилы говорят, что такого скопления людей в городе в тот день не помнят с 90-х годов прошлого века, но визит Светланы Тихановской в Березу в последний момент был отменен: тогда поступила информация о готовящихся на митинге провокациях.

"Милиции и подозрительного транспорта в городе в тот день было действительно много. И хотя люди очень хотели вживую увидеть Тихановскую, известие об отмене митинга восприняли с пониманием", - вспоминает женщина из Березы.

Еще одной примечательной особенностью считается тот факт, что вскоре после выборов в Березовском районе сменили главу исполнительной власти. Местные жители убеждены, что это тоже стало свидетельством протестных настроений в регионе.

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    Автор: Наталья Позднякова


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