На акциях протеста в Ереване задержали еще около 40 человек

38 протестующих доставлены в разные отделения полиции Еревана с продолжающихся акций гражданского неповиновения, сообщило во вторник, 14 мая, пресс-служба МВД страны. "Большинство из них были задержаны на улице Абовяна, во время шествия в направлении площади Республики", - говорится в сообщении. Протестующие перекрыли улицу Абовяна мусорными баками и скамейками, уточняет ряд местных СМИ. Основным требованием активистов является отставка премьер-министра Никола Пашиняна. Ранее власти Армении предупредили о готовности пресекать всеми доступными способами попытки дестабилизировать ситуацию в государстве.

Накануне в Ереване были задержаны более 150 человек

13 мая, в ходе акции в Ереване задержаны свыше 150 человек, сообщают со ссылкой на полицию местные СМИ также за неисполнение требований закона. К задержанным допустили юристов и оппозиционных депутатов.

В тот же день руководитель движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян призвал своих сторонников усилить протестную активность. СМИ отмечают, что участие в митингах принимают, среди прочих, студенты и журналисты. Лидер акции неповиновения заявил о необходимости выхода на улицы по всей стране в знак несогласия с политикой Пашиняна, допустившего территориальные уступки в пользу Азербайджана. Галстанян выдвинул Пашиняну ультиматум об отставке.

Ереван уступил Баку четыре территориальных единицы

Ранее МИД Армении заявил, что Ереван и Баку предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел между Тавушской областью и северо-западным Газахским районом Азербайджана. С начала 1990-х годов эти территории контролировались Арменией, но по итогам военного конфликта 2020 года между странами они перейдут Азербайджану.

Местные жители были категорически против этого решения и начали протест. 4 мая протестующие начали протестный марш "Тавуш за Родину" и 9 мая добрались до Еревана, в котором проводят протестные митинги. В акции 9 мая участвовали, по данным Telegram-каналов, более 20 тысяч человек.